Постройки загорелись за Комсомольским проспектом в Барнауле

На месте ЧП работают пожарные

15 мая 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле тушат пожар на улице Промышленной, которая расположена за проспектом Комсомольским в сторону Оби.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, по предварительным данным, там горят постройки, не уточнив, какие именно. На месте происшествия работают силы и средства барнаульского пожарно-спасательного гарнизона.

Других подробностей пока нет.

Отметим, что от пожара идёт сильный дым, его видно даже в центре города:

Напомним, 14 мая в Барнауле произошло сразу два пожара – на улице Советской Армии загорелся нежилой дом, а в Ленинском районе случилось возгорание на первом этаже многоэтажки.