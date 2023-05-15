Постройки загорелись за Комсомольским проспектом в Барнауле
На месте ЧП работают пожарные
15 мая 2023, 11:20, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле тушат пожар на улице Промышленной, которая расположена за проспектом Комсомольским в сторону Оби.
Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, по предварительным данным, там горят постройки, не уточнив, какие именно. На месте происшествия работают силы и средства барнаульского пожарно-спасательного гарнизона.
Других подробностей пока нет.
Отметим, что от пожара идёт сильный дым, его видно даже в центре города:
Напомним, 14 мая в Барнауле произошло сразу два пожара – на улице Советской Армии загорелся нежилой дом, а в Ленинском районе случилось возгорание на первом этаже многоэтажки.
11:39:58 15-05-2023
Там дома жилые вообще-то
11:49:49 15-05-2023
А жилые дома не постройки по вашему?