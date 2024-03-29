Горел в полете. Падение самолета в море у Севастополя попало на видео

Воздушное судно медленно снижалось

29 марта 2024, 06:30, ИА Амител

Падение самолета в море возле Севастополя попало на видео. Кадры очевидцев опубликовал Mash.

Напомним, что первым об инциденте сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пилот успел катапультироваться и выжил. Его подобрали спасатели в 200 метрах от берега.

Глава города отметил, что украинские паблики публикуют "много разной информации" относительно инцидента, подчеркнув, что гражданские объекты в результате происшествия не пострадали.