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Горел в полете. Падение самолета в море у Севастополя попало на видео

Воздушное судно медленно снижалось

29 марта 2024, 06:30, ИА Амител

Падение самолета в море возле Севастополя попало на видео. Кадры очевидцев опубликовал Mash.

Напомним, что первым об инциденте сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, пилот успел катапультироваться и выжил. Его подобрали спасатели в 200 метрах от берега.

Глава города отметил, что украинские паблики публикуют "много разной информации" относительно инцидента, подчеркнув, что гражданские объекты в результате происшествия не пострадали.

Происшествия крушение самолета Крым

Комментарии 1

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гость

15:18:12 29-03-2024

медленно снижался, почти сел

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