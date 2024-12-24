Горнолыжный курорт или "все включено". Как россияне проведут новогодние праздники?

Россельхозбанк провел опрос жителей страны в преддверии главного праздника зимы

24 декабря 2024, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFK4ByYU

Новогоднее фото предоставлено пресс-службой РСХБ

В новогодние праздники 2024-2025 года турпоток внутри России достигнет 10 млн поездок. Москва и Санкт-Петербург сохранят лидерство по отношению к гостям из регионов. А спрос на отдых в Ставропольском и Краснодарском краях уже вырос на 15%. В рамках опроса, проведенного Россельхозбанком, россияне рассказали о планах на каникулы и поделились бюджетом, который готовы выделить на путешествия.

Согласно данным, в 2025 году 27% россиян хотят больше путешествовать, 11% планируют крупные покупки, а 9% рассчитывают на эмоциональную перезагрузку. Кроме того, 5% участников опроса хотят найти свое предназначение. Более половины респондентов (48%) выразили надежду, что новый год принесет им долгожданное чудо.

Отвечая на вопрос о продолжительности праздников, 77% россиян сказали, что планируют отдыхать стандартные 11 дней. При этом 23% хотят продлить каникулы за счет отпуска: 20% возьмут его в январе, а 3% – в декабре.

Большая часть опрошенных (63%) намерены провести праздники дома, а 37% – в путешествии. Из них 36% встретят Новый год уже в поездке, тогда как 64% отправятся туда после праздничной ночи.

39% россиян используют новогодние праздники как возможность отдохнуть за городом, отправившись на дачу, в глэмпинг или экоотель. Каждый четвертый (24%) предпочтет познавательный отдых с посещением экскурсий, музеев и выставок. Еще 23% – спокойный, в отелях с программами "все включено" или спа-процедурами, а 14% планируют активные зимние развлечения на горнолыжных склонах.

В плане бюджета на поездки большинство респондентов (51%) планируют уложиться в 20 тыс. рублей. Треть (30%) готовы потратить до 50 тыс. рублей, а 10% – до 100 тыс. рублей. Лишь 9% опрошенных выделят свыше 100 тыс. рублей.

"Внутренний туристический поток в России в период новогодних праздников ежегодно возрастает на 5% год к году. Согласно нашим оценкам, в период текущих январских каникул россияне совершат более 10,1 миллиона туристических поездок внутри страны", – отмечает руководитель Центра развития Россельхозбанка Наталья Худякова. По ее словам, лидерами по посещаемости будут Москва и Санкт-Петербург, куда россияне совершат 1,7 млн и 1 млн поездок соответственно.

Наталья Худякова также добавила, что туристы все чаще выбирают направления с богатой историей и культурой, такие как Калининград, Казань, Владимир, Суздаль и Нижний Новгород. Среди любителей активного отдыха наиболее популярны курортные курорты Северного Кавказа, Адыгеи, Алтайского края и Кемеровской области. Для тех, кто предпочитает спокойный отдых, востребованными стали Карелия, а также санаторные зоны Ставропольского и Краснодарского краев, где спрос на поездки уже вырос на 15%.

Опрос проводил РСХБ с 5 по 10 декабря 2024 года среди более 2,9 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет.

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