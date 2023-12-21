Горнолыжный курорт Шерегеш популярен не только зимой: летом турпоток вырос на 23%

Tele2 проанализировал данные отдыхающих в теплый и холодный сезон

21 декабря 2023, 16:44, ИА Амител erid: LjN8KUy6q

Шерегеш / Фото: Tele2

Оператор мобильной связи Tele2* отметил рост популярности летнего отдыха в Шерегеше. За теплый сезон курорт принял на 23% больше клиентов Tele2 из других регионов страны, чем за аналогичный период прошлого года. Отдыхали в горах, знакомились с культурой шорцев и посещали фестивали чаще всего сибиряки и москвичи.

Шерегеш, традиционно популярный в качестве горнолыжного курорта, стал привлекать больше туристов и в теплый сезон. В мае-сентябре этого года направление было особенно востребовано:

у новосибирцев (27% турпотока);

томичей (13%);

красноярцев (9%);

путешественников из Москвы и Московской области (8% отдыхающих);

клиентов Tele2 из Алтайского края (6%).

Также по сравнению с летом прошлого года Шерегеш принял значительно больше гостей из Краснодарского края (+53%), Иркутской области (+50%), Санкт-Петербурга (+32%), Хакасии и Тувы (+29%), Свердловской области (+17%). Количество туристов из Москвы выросло на 45%.

Тем не менее зимой Шерегеш привлекает заметно больше туристов. Статистика показывает, что в горнолыжном сезоне 2022/2023 (с конца ноября по апрель) курорт принял в 16 раз больше гостей, чем в теплое время года (май-сентябрь 2023-го). Но разрыв уже меньше, чем в прошлом году, когда зимний трафик превышал трафик летнего сезона в 18 раз.

В последнем горнолыжном сезоне в Шерегеш чаще всего приезжали новосибирцы: они составили 22% турпотока. На втором месте – красноярцы (18%). Третью строчку заняли томичи (12%), четвертую – омичи (11%). Москвичи – пятые, они обеспечили 10% турпотока.

По сравнению с предыдущим горнолыжным сезоном курорт привлек значительно больше гостей из Пензенской, Курганской, Волгоградской, Ярославской, Калининградской, Еврейской и Магаданской областей, Чувашии и Татарстана.

Tele2 обеспечивает стабильную голосовую связь и быстрый интернет на территории всего горнолыжного курорта Шерегеш. В этом году оператор увеличил емкость сети в поселке. Благодаря этому интернет работает еще стабильнее и быстрее.

*Tele2 ("Теле2")

Tele2

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