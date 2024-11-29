Горнолыжный сезон стартует в Барнауле уже в эти выходные
Официальное открытие состоится 30 ноября
29 ноября 2024, 10:45, ИА Амител
Лыжник / Фото: unsplash.com / Maarten Duineveld
Горнолыжный комплекс "Авальман" откроется в Барнауле уже в эту субботу. Об этом сообщили в официальной группе во "ВКонтакте".
28 ноября комплекс работал в тестовом режиме. Посетителям были доступны БКД № 3, пункт проката и служба инструкторов.
"30 ноября состоится официальное открытие комплекса", – написали в сообществе.
По будням горнолыжный комплекс будет работать с 13:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 21:00.
12:46:49 29-11-2024
В Барнале есть горы?