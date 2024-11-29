Горнолыжный сезон стартует в Барнауле уже в эти выходные

Официальное открытие состоится 30 ноября

29 ноября 2024, 10:45, ИА Амител

Лыжник / Фото: unsplash.com / Maarten Duineveld

Горнолыжный комплекс "Авальман" откроется в Барнауле уже в эту субботу. Об этом сообщили в официальной группе во "ВКонтакте".

28 ноября комплекс работал в тестовом режиме. Посетителям были доступны БКД № 3, пункт проката и служба инструкторов.

"30 ноября состоится официальное открытие комплекса", – написали в сообществе.

По будням горнолыжный комплекс будет работать с 13:00 до 21:00, а в выходные – с 10:00 до 21:00.