Очевидцы сообщили о налетах БПЛА минимум в трех субъектах страны

26 мая 2025, 09:32, ИА Амител

Обломки сбитого БПЛА в Московской области / Фото: Shot

В ночь на 26 мая над российскими регионами произошла серия взрывов. По предварительным данным, беспилотники ВСУ атаковали три субъекта страны. Соответствующей информацией очевидцы поделились в Telegram-каналах.

Первые взрывы над Тульской областью прогремели около 20:00 по местному времени, сообщает Shot. Около полуночи на окраинах Тулы горожане услышали уже более десятка взрывов, после чего жители ряда районов начали жаловаться на перебои с электричеством. По данным Mash, в городе Алексине и нескольких районах столицы региона отключили свет. Перед этим, со слов очевидцев, в небе прогремело 14 взрывов. Специалисты устраняют последствия аварии.

Кроме того, беспилотники ВСУ попытались атаковать Татарстан. О взрывах и активной работе средств ПВО сообщили жители Елабуги.

Также силы ПВО уничтожили семь летевших на Москву беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

О пострадавших в ходе серии взрывов неизвестно. Официальной информации о налете беспилотников пока нет.