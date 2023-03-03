НОВОСТИТранспорт

Городам России купят 380 трамваев и автобусов. Сколько из них достанется Барнаулу?

Общественный транспорт обновят в рамках нацпроекта "БКД"

03 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"
Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Правительство России до конца 2023 года купит 383 автобуса, трамвая и троллейбуса в 13 городских агломерациях России. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ. Рассказываем, какие города получат новые трамваи и есть ли среди них Барнаул.

Итак, какие города получат новенькие трамваи?

В этом году 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. Закупят технику в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск и Курск. А в Туле обновят трамвайный парк, туда поступит 17 новых трамваев, следует из данных на сайте правительства.

"Нацпроект "Безопасные качественные дороги" решает множество важнейших социальных задач, все они взаимосвязаны. Это и новый комфортный общественный транспорт, и отремонтированные дороги, по которым проходят магистральные маршруты. Таким образом, дорожно-транспортная инфраструктура обновляется комплексно, в целом повышая качество жизни людей", – приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Я не понял, а Барнаул получит новые трамваи?

Увы нет. В рамках "БКД" столица Алтайского края уже не первый год "пролетает" мимо распределения денег на обновление общественного транспорта в рамках различных федеральных проектов.

Получается, новых трамваев в 2023 году в Барнауле не купят?

Не спешите расстраиваться. В ближайшие несколько недель в Барнаул прибудут 10 новеньких трамваев. На их покупку из краевого бюджета выделили 716 миллионов рублей.

Электротранспорт, который поступит в краевую столицу, будет иметь низкий пол, четыре двери и обладать вместимостью до 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны будут оборудованы кондиционером, откидной рампой для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформатором с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Когда в Барнаул привезут новые трамваи и как они будут выглядеть

На закупку 10 новых вагонов из краевого бюджета выделено 716 миллионов рублей
НОВОСТИОбщество

Комментарии 11

  • Зачем нам покупать трамваи? Тут недавно новость была, в городе завод трамвайный открывают. Напильниками в гараже аж до 12 (двенадцати!) трамваев в год выпускать собрались...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Вот вот .скоро сами продовать трамваи бедем
    03 марта, Гость   Ответить
  • А может все таки уже хоть раз публично наказать тех чиновников городской администрации и их руководителя за то, что Барнаул не первый год "пролетает" мимо распределения денег на обновление общественного транспорта в рамках различных федеральных проектов ?
    03 марта, Гость   Ответить
  • 150 пассажиров, из которых 34 сидит - это плевок в лицо. Тому, кто проектирует такой транспорт - руки надо отрывать!
    03 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да пусть попытаются сделать.Это же своеобразная учеба для дальнейшего развития изготовления трамваев.Форд вообще в сарае первые автомобили собирал.И мне нравится, что нашелся в городе смелый человек, который рискует начать выпуск трамваев.А там и до троллейбусов может,дойдет.Так что лиха беда - начало.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Барнаульское чиновничество оказалось настолько бездарным, что несколько лет не в состоянии подготовить обоснованную заявку на участие в программе. Умеют только тратить ...
    03 марта, Гость   Ответить
  • Тратить и откатывать- разные вещи...
    03 марта, Гость   Ответить
  • "150 пассажиров, из которых 34 сидит - это плевок в лицо. Тому, кто проектирует такой транспорт - руки надо отрывать!" - а ты предлагаешь что бы было как сейчас во многих автобусах с 53 маршрута? Они с пригородного сообщения, поэтому сидений много, но вот проходы настолько узкие, что ни пройти в салон поглубже, ни выйти оттуда без синяков и порванной одежны невозможно. Еще и выдумали сами себе инструкцию - в переднюю дверь не впускать. И при этом же кондукторша орет, чтобы проходили, он выполнить это невозможно. А в тоже время во всем мире на транспорте для загруженных маршрутов в ущерб числу кресел число дверей делают максимальным, чтобы облегчить и ускорить посадку-высадку.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "Гость, да пусть попытаются сделать.Это же своеобразная учеба дл" - да этим нытикам (или по по новому хейтерам) пофиг, им лишь обгадить, и чтоб для этого не нужно было с дивана слезать.
    03 марта, Гость   Ответить
  • "150 пассажиров, из которых 34 сидит - это плевок в лицо. Тому, кто проектирует такой транспорт - руки надо отрывать!" - ну да, Пусть лучше как в 53-м - пригородное исполнение, одни кресла стоят и проходы настолько узкие, что в час пик ни внутрь не влезть, ни наружу вылезти. Да еще переднюю дверь не открывают. Те, кто транспорт проектируют, явно поумнее тебя будут. Не веришь - посмотри на трамваи твоей любимой европы, инфы полно.
    03 марта, Гость   Ответить
  • Если нам выделяют из Москвы бесплатно уже отработавший там транспорт, зачем тогда покупать?
    03 марта, Гость   Ответить
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