Городам России купят 380 трамваев и автобусов. Сколько из них достанется Барнаулу?

Общественный транспорт обновят в рамках нацпроекта "БКД"

03 марта 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Правительство России до конца 2023 года купит 383 автобуса, трамвая и троллейбуса в 13 городских агломерациях России. Информация об этом размещена на сайте правительства РФ. Рассказываем, какие города получат новые трамваи и есть ли среди них Барнаул.

Итак, какие города получат новенькие трамваи?

В этом году 334 автобуса пополнят автопарки Омска, Волгограда, Челябинска, Перми, Сочи, Оренбурга, Уфы, Улан-Удэ, Владивостока и Рязани. Закупят технику в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Кроме того, 32 троллейбуса получат Брянск и Курск. А в Туле обновят трамвайный парк, туда поступит 17 новых трамваев, следует из данных на сайте правительства.

"Нацпроект "Безопасные качественные дороги" решает множество важнейших социальных задач, все они взаимосвязаны. Это и новый комфортный общественный транспорт, и отремонтированные дороги, по которым проходят магистральные маршруты. Таким образом, дорожно-транспортная инфраструктура обновляется комплексно, в целом повышая качество жизни людей", – приводятся в сообщении слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Я не понял, а Барнаул получит новые трамваи?

Увы нет. В рамках "БКД" столица Алтайского края уже не первый год "пролетает" мимо распределения денег на обновление общественного транспорта в рамках различных федеральных проектов.

Получается, новых трамваев в 2023 году в Барнауле не купят?

Не спешите расстраиваться. В ближайшие несколько недель в Барнаул прибудут 10 новеньких трамваев. На их покупку из краевого бюджета выделили 716 миллионов рублей.

Электротранспорт, который поступит в краевую столицу, будет иметь низкий пол, четыре двери и обладать вместимостью до 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны будут оборудованы кондиционером, откидной рампой для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформатором с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.