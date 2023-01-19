Когда в Барнаул привезут новые трамваи и как они будут выглядеть

На закупку 10 новых вагонов из краевого бюджета выделено 716 миллионов рублей

19 января 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта в Барнауле

716 миллионов рублей потратили в 2022 году из краевого бюджета на закупку новых троллейбусов и трамваев для Барнаула. За всю современную историю края настолько масштабно ещё не обновляли общественный транспорт. Рассказываем, когда доставят новые трамваи в столицу региона и как они будут выглядеть.

Итак, когда мы сможем покататься в новеньких вагонах?

Как пояснили amic.ru в Минтрансе региона, все десять вагонов прибудут в первом квартале 2023 года. Ориентировочно должны успеть привезти их до конца марта. Понадобится ещё некоторое время, чтобы поставить технику на учёт и передать на баланс МУП «Горэлектротранс». Так что, скорее всего, новые трамваи выйдут на линию в середине весны.

А кто поставит трамваи?

Контракт на поставку уже заключили с компанией "Автотехкомплект", зарегистрированной в Дзержинске Нижегородской области.

И как они будут выглядеть?

Пока точно неизвестно. На сайте компании есть только схема трамваев, потому что предприятие раньше производило исключительно троллейбусы. Известно, что новые трамваи, которые поступят в Барнаул, будут иметь низкий пол, четыре двери и обладать вместимостью до 150 человек. При этом 34 пассажира смогут ехать сидя. Вагоны будут оборудованы кондиционером, откидной рампой для возможности въезда и выезда инвалидных колясок, автоинформатором с возможностью радиоинформирования пассажиров с ограниченными возможностями, видеокамерами обзора салона, а также электронными информационными табло.

А кроме трамваев в Барнауле ещё будут обновлять общественный транспорт?

Да, у властей города есть планы в 2023 году закупить 18 новых автобусов. На закупку может понадобиться не менее 300 миллионов рублей. Для того чтобы приобрести технику, власти планируют создать на базе МУП "Горэлектротранс" собственное предприятие. Уже после этого закупят 18 автобусов большой вместимости для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок. Где будут курсировать новые автобусы – пока неизвестно. Скорее всего, их пустят на проблемные маршруты.