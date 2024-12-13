Городские службы очищают от снега и наледи парки Барнаула

Специалисты чистят и посыпают пешеходные зоны как с помощью техники, так и вручную

13 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: администрация Барнаула

Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" продолжают очищать общественные территории Барнаула от снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты очищают и посыпают тротуары, пешеходные дорожки и лестничные сходы с помощью техники и вручную.

13 декабря от снега очистят следующие участки города:

Нагорный парк;

парк им. Ленина;

парк "Юбилейный";

набережную Оби;

скверы Взлетный, Химиков, им. Германа Титова;

площади Мира и Народную;

аллеи по ул. Георгия Исакова и по пр. Ленина;

Обской бульвар;

проспекты Энергетиков и Космонавтов;

зеленые зоны по улицам Георгиева и 50 лет СССР.

Тротуары и пешеходные дорожки посыплют в Нагорном парке, на набережной Оби, а также по улицам Георгиева и 50 лет СССР.