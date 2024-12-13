Городские службы очищают от снега и наледи парки Барнаула
Специалисты чистят и посыпают пешеходные зоны как с помощью техники, так и вручную
13 декабря 2024, 15:15, ИА Амител
Уборка снега в Барнауле / Фото: администрация Барнаула
Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" продолжают очищать общественные территории Барнаула от снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии.
Специалисты очищают и посыпают тротуары, пешеходные дорожки и лестничные сходы с помощью техники и вручную.
13 декабря от снега очистят следующие участки города:
- Нагорный парк;
- парк им. Ленина;
- парк "Юбилейный";
- набережную Оби;
- скверы Взлетный, Химиков, им. Германа Титова;
- площади Мира и Народную;
- аллеи по ул. Георгия Исакова и по пр. Ленина;
- Обской бульвар;
- проспекты Энергетиков и Космонавтов;
- зеленые зоны по улицам Георгиева и 50 лет СССР.
Тротуары и пешеходные дорожки посыплют в Нагорном парке, на набережной Оби, а также по улицам Георгиева и 50 лет СССР.
16:36:53 13-12-2024
"Набережную" обязательно почистить...Пофиг, что там никого нет.
16:43:51 13-12-2024
Дюша (16:36:53 13-12-2024) "Набережную" обязательно почистить...Пофиг, что там никого н... это же часть туркластера, ну вы чо
06:06:34 14-12-2024
Дюша (16:36:53 13-12-2024) "Набережную" обязательно почистить...Пофиг, что там никого н... Улицу Советскую бы почистили , пройти трудно , и существует реальная опасность падения и травматизации.
17:58:10 13-12-2024
переходы пешеходный через трамвайные рельсы лутше почистить, и подходы к ним, ОТ НАЛЕДИ!