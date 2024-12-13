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Городские службы очищают от снега и наледи парки Барнаула

Специалисты чистят и посыпают пешеходные зоны как с помощью техники, так и вручную

13 декабря 2024, 15:15, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: администрация Барнаула
Уборка снега в Барнауле / Фото: администрация Барнаула

Специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" продолжают очищать общественные территории Барнаула от снега и наледи. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты очищают и посыпают тротуары, пешеходные дорожки и лестничные сходы с помощью техники и вручную.

13 декабря от снега очистят следующие участки города:

  • Нагорный парк;
  • парк им. Ленина;
  • парк "Юбилейный";
  • набережную Оби;
  • скверы Взлетный, Химиков, им. Германа Титова;
  • площади Мира и Народную;
  • аллеи по ул. Георгия Исакова и по пр. Ленина;
  • Обской бульвар;
  • проспекты Энергетиков и Космонавтов;
  • зеленые зоны по улицам Георгиева и 50 лет СССР.

Тротуары и пешеходные дорожки посыплют в Нагорном парке, на набережной Оби, а также по улицам Георгиева и 50 лет СССР.

Барнаул Алтайский край парки

Комментарии 4

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Дюша

16:36:53 13-12-2024

"Набережную" обязательно почистить...Пофиг, что там никого нет.

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Элен без ребят

16:43:51 13-12-2024

Дюша (16:36:53 13-12-2024) "Набережную" обязательно почистить...Пофиг, что там никого н... это же часть туркластера, ну вы чо

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Гость

06:06:34 14-12-2024

Дюша (16:36:53 13-12-2024) "Набережную" обязательно почистить...Пофиг, что там никого н... Улицу Советскую бы почистили , пройти трудно , и существует реальная опасность падения и травматизации.

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житель

17:58:10 13-12-2024

переходы пешеходный через трамвайные рельсы лутше почистить, и подходы к ним, ОТ НАЛЕДИ!

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