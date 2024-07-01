Городской пляж Барнаула может заработать уже 5 июля

По словам Владимира Драчева, в городе опасными для купания признаны 25 мест

01 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Купание / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Открытие городского пляжа Барнаула может состояться 5 июля, заявил начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.

По его словам, сейчас на территории проводятся работы по выравниванию песка и уборка. "В случае если позволит паводковая ситуация, то открытие пляжа может состояться 5 июля", – сказал он на совещании мэрии.

Также он рассказал, что в Барнауле безопасными для отдыха можно считать 15 локаций, включая городской пляж и семь открытых бассейнов.

Опасными для купания признаны 25 мест. Там регулярно проводят профилактические рейды и стоят знаки "Купание запрещено".