Городской пляж Барнаула может заработать уже 5 июля
По словам Владимира Драчева, в городе опасными для купания признаны 25 мест
01 июля 2024, 12:15, ИА Амител
Открытие городского пляжа Барнаула может состояться 5 июля, заявил начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.
По его словам, сейчас на территории проводятся работы по выравниванию песка и уборка. "В случае если позволит паводковая ситуация, то открытие пляжа может состояться 5 июля", – сказал он на совещании мэрии.
Также он рассказал, что в Барнауле безопасными для отдыха можно считать 15 локаций, включая городской пляж и семь открытых бассейнов.
Опасными для купания признаны 25 мест. Там регулярно проводят профилактические рейды и стоят знаки "Купание запрещено".
"Владимир Драчев также обратил внимание на недопущение нахождения несовершеннолетних на водных объектах без присутствия законных представителей. На сегодняшний день по данному факту органами полиции составлено 33 акта", – отметили в пресс-службе барнаульской администрации.
12:51:14 01-07-2024
еще зима не наступила - а пляж может быть откроют.
ироничненько.
13:15:27 01-07-2024
Прочему в начале лета или в мае это сделать - нельзя? Почему нельзя сделать городской пляж - Лесной пруд! Администрация города, края - только гадости.
09:35:45 02-07-2024
Гость (13:15:27 01-07-2024) Прочему в начале лета или в мае это сделать - нельзя? Почему... Потому что второй паводок и высокая вода в связи с дождями. Он тупо под водой.
19:17:07 02-07-2024
Гость (09:35:45 02-07-2024) Потому что второй паводок и высокая вода в связи с дождями. ... А почему нельзя перестроить пляж? Привезти грунт, сделать дорогу и коммуникации, чтобы даже с высоким уровнем воды в Оби - пляж бы функционировал с 1 июня или с 25 мая.
20:40:41 02-07-2024
Гость (19:17:07 02-07-2024) А почему нельзя перестроить пляж? Привезти грунт, сделать до... И много бы вы накупались в этом году в начале июня при температуре воды 12 градусов.
13:17:55 01-07-2024
5-го дождь, гроза, холод.
Вода прибывает -грязная.
19:13:58 02-07-2024
Зачем городу пляж, который работает меньше месяца? После 2 августа - купание запрещено. А до 5 июля пляж закрыт.