Городской пляж в Барнауле откроют 5 июля
Территорию подготовили к посещению: мусор убрали, а дно обследовали
04 июля 2024, 17:36, ИА Амител
Городской пляж в Барнауле откроют 5 июля. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, территория подготовлена к началу купального сезона.
Отмечается, что пляж убрали от мусора, участок акватории в границах зоны купания обследовали, а дно очистили. Территория оборудована туалетными кабинами и душевыми. Организован спасательный пост, а также начнут работу торговые точки с продуктами и напитками.
"Завтра, 5 июля, пляж на острове Помазкин будет официально открыт. Сегодня получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта", – отметил первый замглавы Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Сарайкин.
Как ранее заявлял начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев, в Барнауле безопасными для отдыха можно считать 15 локаций, включая городской пляж и семь открытых бассейнов. Опасными для купания признаны 25 мест. Там регулярно проводят профилактические рейды и стоят знаки "Купание запрещено".
18:40:03 04-07-2024
Туда будет теплоход ходить как было когда- то?
20:16:38 04-07-2024
5 июля!!! А почему не 31 августа или 31 декабря!!! с таким графиком работы честнее было вообще не открываться - нет пляжа и все. Завезите песка, поднимите пляж и дороги к нему на 1,5-2 м. Тогда городской пляж не будет зависеть от паводка и будет готов принять горожан к 1 июня.
21:25:50 04-07-2024
А как добираться до этого пляжа? На личном автомобиле? Ведь само название городской пляж подразумевает, что туда можно добраться на городском транспорте. Но автобусная остановка на трассе не обозначена...А дойти от трассы до пляжа как через джунгли, по бездорожью, среди комаров...Если делаете пляж для людей, дайте возможность людям цивилизованно добраться туда.
09:41:07 05-07-2024
Гость (21:25:50 04-07-2024) А как добираться до этого пляжа? На личном автомобиле? Ведь ... А что у нас делается для ПРОСТЫХ людей? Думали бы о них, сделали бы пляж на ковше, как раньше. Но его засыпят и воткнут высотки. В песок!?
22:17:26 04-07-2024
В жару надо было пляж то открыаать. А вообще в городе должны быть фонтаны
10:27:00 05-07-2024
Гость (22:17:26 04-07-2024) В жару надо было пляж то открыаать. А вообще в городе должны... Фонтаны есть, только не в должном количестве!
10:25:52 05-07-2024
Уже осеню "запахло" -амплитуды температур между ночью и днем увеличились, а только городской пляж открыли!??? Спасибо, что не осенью!!!!!!!
11:17:34 05-07-2024
какое-то грязное комариное фу..весь песок на дорогах города, а там только грязь и бурьян. Была там однажды, лет 20 назад. Как вспомню, до сих пор вздрагиваю. Какие-то зеки-дрищи в семейных трусах, бабье с едой. Дети с совочками, переливающими грязь в ведерки. Все валяются на земле, на каких-то тряпках..брррр