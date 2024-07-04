Территорию подготовили к посещению: мусор убрали, а дно обследовали

04 июля 2024, 17:36, ИА Амител

Городской пляж в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Городской пляж в Барнауле откроют 5 июля. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, территория подготовлена к началу купального сезона.

Отмечается, что пляж убрали от мусора, участок акватории в границах зоны купания обследовали, а дно очистили. Территория оборудована туалетными кабинами и душевыми. Организован спасательный пост, а также начнут работу торговые точки с продуктами и напитками.

"Завтра, 5 июля, пляж на острове Помазкин будет официально открыт. Сегодня получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта", – отметил первый замглавы Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Сарайкин.

Как ранее заявлял начальник барнаульского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев, в Барнауле безопасными для отдыха можно считать 15 локаций, включая городской пляж и семь открытых бассейнов. Опасными для купания признаны 25 мест. Там регулярно проводят профилактические рейды и стоят знаки "Купание запрещено".