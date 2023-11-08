Горячий асфальт и холодные рельсы. Как идет строительство путепровода на Новом рынке
До окончания работ остается 23 дня
08 ноября 2023, 06:15, ИА Амител
Строительство путепровода на Новом рынке в Барнауле выходит на финишную прямую. На прошлой неделе возле Дома быта демонтировали разворотное кольцо и восстановили трамвайные пути. Также здесь продолжают обустройство подъездов к мосту. 4 ноября специалисты МУП "Горэлектротранс" приступили к разбору трамвайного кольца со стороны ТРЦ "Пионер". Напомним, что в связи с этим прекращено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 4. До открытия движения по путепроводу курсировать от остановки "Площадь Спартака" до остановки "Новый рынок" будет автобусный маршрут № 99.
Кроме этого, со стороны "Пионера" началась укладка дорожного полотна.
Как идет реконструкция путепровода – в нашей фотоленте.
07:46:18 08-11-2023
асфальт по весне со снегом сойдет от такой работы: укладка в мороз и снег
11:57:41 08-11-2023
бгг (07:46:18 08-11-2023) асфальт по весне со снегом сойдет от такой работы: укладка в... Сойдёт,значит новый положат,но мост надо запускать ,или весны ждать...
08:16:27 08-11-2023
фсб след кому и прокурору это не интересно там же не прикасаемые занимаються во так и живем товаришь Демешин
08:30:13 08-11-2023
Бррр. Мерзкая погода. Надеюсь, рабочие получают хорошие деньги за такой труд и поэтому делают на совесть.
13:29:15 08-11-2023
Гость (08:30:13 08-11-2023) Бррр. Мерзкая погода. Надеюсь, рабочие получают хорошие день... Им даже горячее питание не организовали, ходят в Машку за батонами
20:02:44 08-11-2023
Гость (08:30:13 08-11-2023) Бррр. Мерзкая погода. Надеюсь, рабочие получают хорошие день... Летом 3 чела на стройке тусовали пока погода была, сейчас 20+ быстрей быстрей доделывают.
08:53:15 08-11-2023
Два года, два с лишним миллиарда, чтобы вот так катать асфальт на снег Тут просто обязан появиться след западных партнёров или украинских диверсантов. Ну не могут же всё это в открытую подрядчики с властями делать
09:54:56 08-11-2023
Почему сразу не публикуют даты перекрытия моста для ремонта дорожного покрытия?
10:32:18 08-11-2023
Гость (09:54:56 08-11-2023) Почему сразу не публикуют даты перекрытия моста для ремонта ... Потому что от плановой экономики Россия отказалась в 1991 году, выбрав загадочность и внезапность в производстве работ...
11:43:52 08-11-2023
Чего разнылись... все в соответствии с утвержденным ранее планом успевают. Вы предлагаете следующим летом асфальт класть штоли?
12:20:42 08-11-2023
Гость (11:43:52 08-11-2023) Чего разнылись... все в соответствии с утвержденным ранее пл... Если бы начали работы в апреле, как планировали, а не в июне, как получилось, то работы были бы уже завершены. И асфальт клали бы не в снег и лужи.
13:29:10 08-11-2023
Гость (12:20:42 08-11-2023) Если бы начали работы в апреле, как планировали, а не в июне... Да, первые полгода на месте стройки почти никого и никогда не было. Вспомните, сначала закрыти мост, а потом только начали заключать договора. заранее ничего не было сделано. А экспертизу вспомните липовую... когда опоры стали делать, оказалось что грунт рыхлый, укреплять надо... что ж это первонаальная экспертиза не показала?
18:33:52 12-11-2023
Гость (11:43:52 08-11-2023) Чего разнылись... все в соответствии с утвержденным ранее пл... А ты-то чего разгунделся? Санитары на перекур вышли?
14:03:46 08-11-2023
будет еще конкурс на достройку путепровода как с Музеем?
20:00:41 08-11-2023
Вот увидите весной будут переделывать.
08:41:20 09-11-2023
Антон (20:00:41 08-11-2023) Вот увидите весной будут переделывать.... "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!"