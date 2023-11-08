До окончания работ остается 23 дня

08 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Мост на Новом рынке в ноябре / Фото: amic.ru

Строительство путепровода на Новом рынке в Барнауле выходит на финишную прямую. На прошлой неделе возле Дома быта демонтировали разворотное кольцо и восстановили трамвайные пути. Также здесь продолжают обустройство подъездов к мосту. 4 ноября специалисты МУП "Горэлектротранс" приступили к разбору трамвайного кольца со стороны ТРЦ "Пионер". Напомним, что в связи с этим прекращено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 4. До открытия движения по путепроводу курсировать от остановки "Площадь Спартака" до остановки "Новый рынок" будет автобусный маршрут № 99.

Кроме этого, со стороны "Пионера" началась укладка дорожного полотна.

Как идет реконструкция путепровода – в нашей фотоленте.