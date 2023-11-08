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Горячий асфальт и холодные рельсы. Как идет строительство путепровода на Новом рынке

До окончания работ остается 23 дня

08 ноября 2023, 06:15, ИА Амител

Мост на Новом рынке в ноябре / Фото: amic.ru

Строительство путепровода на Новом рынке в Барнауле выходит на финишную прямую. На прошлой неделе возле Дома быта демонтировали разворотное кольцо и восстановили трамвайные пути. Также здесь продолжают обустройство подъездов к мосту. 4 ноября специалисты МУП "Горэлектротранс" приступили к разбору трамвайного кольца со стороны ТРЦ "Пионер". Напомним, что в связи с этим прекращено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 4. До открытия движения по путепроводу курсировать от остановки "Площадь Спартака" до остановки "Новый рынок" будет автобусный маршрут № 99. 

Кроме этого, со стороны "Пионера" началась укладка дорожного полотна. 

Как идет реконструкция путепровода – в нашей фотоленте.

Барнаул фоторепортажи Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 16

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бгг

07:46:18 08-11-2023

асфальт по весне со снегом сойдет от такой работы: укладка в мороз и снег

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Гость

11:57:41 08-11-2023

бгг (07:46:18 08-11-2023) асфальт по весне со снегом сойдет от такой работы: укладка в... Сойдёт,значит новый положат,но мост надо запускать ,или весны ждать...

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гость

08:16:27 08-11-2023

фсб след кому и прокурору это не интересно там же не прикасаемые занимаються во так и живем товаришь Демешин

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Гость

08:30:13 08-11-2023

Бррр. Мерзкая погода. Надеюсь, рабочие получают хорошие деньги за такой труд и поэтому делают на совесть.

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Гость

13:29:15 08-11-2023

Гость (08:30:13 08-11-2023) Бррр. Мерзкая погода. Надеюсь, рабочие получают хорошие день... Им даже горячее питание не организовали, ходят в Машку за батонами

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Антон

20:02:44 08-11-2023

Гость (08:30:13 08-11-2023) Бррр. Мерзкая погода. Надеюсь, рабочие получают хорошие день... Летом 3 чела на стройке тусовали пока погода была, сейчас 20+ быстрей быстрей доделывают.

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Гость

08:53:15 08-11-2023

Два года, два с лишним миллиарда, чтобы вот так катать асфальт на снег Тут просто обязан появиться след западных партнёров или украинских диверсантов. Ну не могут же всё это в открытую подрядчики с властями делать

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Гость

09:54:56 08-11-2023

Почему сразу не публикуют даты перекрытия моста для ремонта дорожного покрытия?

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Гость

10:32:18 08-11-2023

Гость (09:54:56 08-11-2023) Почему сразу не публикуют даты перекрытия моста для ремонта ... Потому что от плановой экономики Россия отказалась в 1991 году, выбрав загадочность и внезапность в производстве работ...

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Гость

11:43:52 08-11-2023

Чего разнылись... все в соответствии с утвержденным ранее планом успевают. Вы предлагаете следующим летом асфальт класть штоли?

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Гость

12:20:42 08-11-2023

Гость (11:43:52 08-11-2023) Чего разнылись... все в соответствии с утвержденным ранее пл... Если бы начали работы в апреле, как планировали, а не в июне, как получилось, то работы были бы уже завершены. И асфальт клали бы не в снег и лужи.

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Гость

13:29:10 08-11-2023

Гость (12:20:42 08-11-2023) Если бы начали работы в апреле, как планировали, а не в июне... Да, первые полгода на месте стройки почти никого и никогда не было. Вспомните, сначала закрыти мост, а потом только начали заключать договора. заранее ничего не было сделано. А экспертизу вспомните липовую... когда опоры стали делать, оказалось что грунт рыхлый, укреплять надо... что ж это первонаальная экспертиза не показала?

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Гость

18:33:52 12-11-2023

Гость (11:43:52 08-11-2023) Чего разнылись... все в соответствии с утвержденным ранее пл... А ты-то чего разгунделся? Санитары на перекур вышли?

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ну, что

14:03:46 08-11-2023

будет еще конкурс на достройку путепровода как с Музеем?

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Антон

20:00:41 08-11-2023

Вот увидите весной будут переделывать.

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Гость

08:41:20 09-11-2023

Антон (20:00:41 08-11-2023) Вот увидите весной будут переделывать.... "Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!"

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