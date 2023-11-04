В Барнауле с 4 ноября перестанут ходить трамваи до ТЦ "Пионер". Как теперь ездить?

Перекрытие связано с разбором трамвайного кольца рядом с путепроводом

04 ноября 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Демонтаж разворотного кольца со стороны ТЦ "Пионер" в Барнауле начнется в субботу, 4 ноября. В связи с этим движение трамваев по маршрутам № 1 и 4 будет временно прекращено, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. Рассказываем, как можно будет добраться до Нового рынка на общественном транспорте во время работ на кольце.

Как теперь ездить до Нового рынка?

Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и остановочного пункта "Новый рынок", будет организован специальный автобусный маршрут № 99. Его схема и график работы уже утверждены на комиссии по организации пассажирских перевозок. В том числе предусмотрены необходимые финансовые средства.

Автобусы будут курсировать от остановки "площадь Спартака" далее по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок". На линии будут работать автобусы большого класса с 06:00 часов до 21:00 часов с интервалом движения девять минут. Вы сможете спокойно добраться до Нового рынка, а дальше пересесть на нужный вам общественный транспорт. Маршрут № 99 будет действовать до окончания работ на путепроводе, когда рабочие установят трамвайные рельсы.

Льготы для пассажиров сохранят?

Да, не переживайте. Поскольку маршрут является регулируемым, сохраняется действие всех видов транспортных карт и льготный проезд для отдельных категорий граждан: школьников, студентов и пенсионеров. Также на нем будет действовать тариф "Электронный пересадочный проездной билет".

Будет ли введен пересадочный тариф?

Да, конечно. Пересадочным проездным билетом можно воспользоваться на троллейбусных маршрутах № 1, 6, 7 и трамвайных маршрутах № 3 и 7. Теперь к указанным маршрутам добавляется автобусный маршрут № 99. Таким образом, пассажир сможет сделать одну бесплатную пересадку с трамвая или троллейбуса на автобус и наоборот.

А схема движения трамваев № 5 и 7 не изменится?

Нет. Оба маршрута будут ходить по своему прежнему расписанию:

– маршрут № 5: конечная станция "Мясокомбинат" – проспект Космонавтов – улица Малахова – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – улица Челюскинцев – станция Депо № 1 – улица Анатолия – проспект Красноармейский – конечная станция "Площадь Свободы";

– маршрут № 7: конечная станция Депо № 3 – улица Малахова – улица Власихинская – улица Попова – улица Антона Петрова – улица Советской Армии – улица Челюскинцев – улица Анатолия – Змеиногорский тракт – конечная станция "Кордон".

Какие работы сейчас идут на путепроводе?

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, в ноябре будет выполняться устройство барьерного ограждения, частичное асфальтирование и укладка рельсов на большом путепроводе, подключение трамвайной сети. Кстати, на первом и втором пролетах большого путепровода строители завершили бетонирование участка, где будут укладываться трамвайные пути. На минувших выходных рабочие демонтировали временное трамвайное кольцо в районе Дома быта. Также подрядчик обустраивает подъезд к путепроводу.

Когда завершится реконструкция путепровода?

Согласно графику, к 30 ноября. Осталось подождать уже немного. Масштабные работы на двух путепроводах стартовали 10 мая 2022 года. В этот день начали обустраивать первое разворотное кольцо для трамваев. Сначала движение ограничили по одной половине дороги – в сторону от центра. 21 мая закрыли и путь в центр. На реконструкцию объекта направили более 2,2 миллиарда рублей. Ремонтируют объект на средства инфраструктурного кредита.