Горячую воду в квартиры более 16 тысяч барнаульцев вернули на два дня раньше

Ремонтные работы по контуру магистрали М-31 завершили

05 июня 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Подачу горячей воды в дома 16,5 тысячи барнаульцев вернули на два дня раньше. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Специалисты на два дня раньше завершили работы по контуру магистрали М-31, которые должны были продлиться до 7 июня. В связи с этим подача ресурса восстановлена.

Ознакомиться со списком домов, в которые вернулась горячая вода, можно в комментариях под постом по ссылке.

Если дом есть в списке, но ресурс не подан, энергетики советуют обратиться в управляющую компанию.