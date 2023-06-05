Горячую воду в квартиры более 16 тысяч барнаульцев вернули на два дня раньше
Ремонтные работы по контуру магистрали М-31 завершили
05 июня 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Подачу горячей воды в дома 16,5 тысячи барнаульцев вернули на два дня раньше. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.
Специалисты на два дня раньше завершили работы по контуру магистрали М-31, которые должны были продлиться до 7 июня. В связи с этим подача ресурса восстановлена.
Ознакомиться со списком домов, в которые вернулась горячая вода, можно в комментариях под постом по ссылке.
Если дом есть в списке, но ресурс не подан, энергетики советуют обратиться в управляющую компанию.
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