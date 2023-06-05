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Власти Барнаула объяснили, зачем продолжают косить траву

Этим будут заниматься в течение всего лета

05 июня 2023, 15:29, ИА Амител

В Барнауле в ежедневном режиме продолжаются сезонные работы по покосу травы, в том числе и на внутридомовых территориях, сообщает мэрия.

"Работы проводятся не только для придания эстетического облика газонам и цветникам, но и для снижения аллергенной нагрузки на жителей. Аллергенную траву и другие сорные растения срезают, не допуская цветения", – пояснили власти города.

Траву косить будут в течение всего лета. Барнаульцам советуют обращаться в управляющую компанию, если соответствующие работы не выполняются или выполняются некачественно.

Глава Барнаула Вячеслав Франк попросил жителей контролировать благоустройство дворов.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 12

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Гость

15:32:02 05-06-2023

Это хорошая новость.

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Гость

15:45:02 05-06-2023

Гость (15:32:02 05-06-2023) Это хорошая новость.... Выдрать почти всю зелень в некогда зеленом городе - это хорошая новость? У вас все в порядке?

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Гость

15:48:54 05-06-2023

Это плохая новость. То, что газоны продолжают косить в жару, приводит к тому, что трава там выгорит под корень и будет просто голая земля. В Москве прошлым летом такая же дурость творилась. Итог - выгоревшая до земли трава, голые газоны.

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Гость

12:22:12 06-06-2023

Гость (15:48:54 05-06-2023) Это плохая новость. То, что газоны продолжают косить в жару,... Минусуют те, кто хочет всё в бетон закатать в городе?

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Гость

12:36:59 06-06-2023

Гость (12:22:12 06-06-2023) Минусуют те, кто хочет всё в бетон закатать в городе?... Да пусть минусят. Людям делать нечего они и занимаются ерундой, как тот кот, которого не знали куда примостить. Тоже мне, филиал ВК!

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Гость

15:51:37 05-06-2023

Нельзя косить газоны в жаркую сухую погоду.

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Гость

12:39:49 06-06-2023

Гость (15:51:37 05-06-2023) Нельзя косить газоны в жаркую сухую погоду. ... Можно. Я на даче кошу в любую погоду

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Гость

16:04:49 05-06-2023

Как красиво за окном - голая земля. От которой поднимается пыль, ею дышать намного полезнее???

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ыть

17:49:14 05-06-2023

Комаров надо травить, превентивно. Уже полезли кровососы, пока немного, но все-таки.

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Гость

17:51:41 05-06-2023

Бензин просто надо списывать. Трава у них зацвела, ну-ну. На всё лето причём.

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Гость

23:02:53 05-06-2023

Газоны,улицы,деревья,кустарники бедные ,все страдает от пекла. А поливать не думают?

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Гость

12:23:53 06-06-2023

Интересно, кто минусует? Те, кто деньги в карман положит за покос в жару? Вас не интересует, что покошенные газоны после такого пекла превратятся в выгоревшую землю? Лишь бы деньги освоить!

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