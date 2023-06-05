Власти Барнаула объяснили, зачем продолжают косить траву
Этим будут заниматься в течение всего лета
05 июня 2023, 15:29, ИА Амител
В Барнауле косят траву / Фото: barnaul.org
В Барнауле в ежедневном режиме продолжаются сезонные работы по покосу травы, в том числе и на внутридомовых территориях, сообщает мэрия.
"Работы проводятся не только для придания эстетического облика газонам и цветникам, но и для снижения аллергенной нагрузки на жителей. Аллергенную траву и другие сорные растения срезают, не допуская цветения", – пояснили власти города.
Траву косить будут в течение всего лета. Барнаульцам советуют обращаться в управляющую компанию, если соответствующие работы не выполняются или выполняются некачественно.
Глава Барнаула Вячеслав Франк попросил жителей контролировать благоустройство дворов.
15:32:02 05-06-2023
Это хорошая новость.
15:45:02 05-06-2023
Гость (15:32:02 05-06-2023) Это хорошая новость.... Выдрать почти всю зелень в некогда зеленом городе - это хорошая новость? У вас все в порядке?
15:48:54 05-06-2023
Это плохая новость. То, что газоны продолжают косить в жару, приводит к тому, что трава там выгорит под корень и будет просто голая земля. В Москве прошлым летом такая же дурость творилась. Итог - выгоревшая до земли трава, голые газоны.
12:22:12 06-06-2023
Гость (15:48:54 05-06-2023) Это плохая новость. То, что газоны продолжают косить в жару,... Минусуют те, кто хочет всё в бетон закатать в городе?
12:36:59 06-06-2023
Гость (12:22:12 06-06-2023) Минусуют те, кто хочет всё в бетон закатать в городе?... Да пусть минусят. Людям делать нечего они и занимаются ерундой, как тот кот, которого не знали куда примостить. Тоже мне, филиал ВК!
15:51:37 05-06-2023
Нельзя косить газоны в жаркую сухую погоду.
12:39:49 06-06-2023
Гость (15:51:37 05-06-2023) Нельзя косить газоны в жаркую сухую погоду. ... Можно. Я на даче кошу в любую погоду
16:04:49 05-06-2023
Как красиво за окном - голая земля. От которой поднимается пыль, ею дышать намного полезнее???
17:49:14 05-06-2023
Комаров надо травить, превентивно. Уже полезли кровососы, пока немного, но все-таки.
17:51:41 05-06-2023
Бензин просто надо списывать. Трава у них зацвела, ну-ну. На всё лето причём.
23:02:53 05-06-2023
Газоны,улицы,деревья,кустарники бедные ,все страдает от пекла. А поливать не думают?
12:23:53 06-06-2023
Интересно, кто минусует? Те, кто деньги в карман положит за покос в жару? Вас не интересует, что покошенные газоны после такого пекла превратятся в выгоревшую землю? Лишь бы деньги освоить!