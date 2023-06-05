Власти Барнаула объяснили, зачем продолжают косить траву

Этим будут заниматься в течение всего лета

05 июня 2023, 15:29, ИА Амител





















В Барнауле косят траву / Фото: barnaul.org

В Барнауле в ежедневном режиме продолжаются сезонные работы по покосу травы, в том числе и на внутридомовых территориях, сообщает мэрия.

"Работы проводятся не только для придания эстетического облика газонам и цветникам, но и для снижения аллергенной нагрузки на жителей. Аллергенную траву и другие сорные растения срезают, не допуская цветения", – пояснили власти города.

Траву косить будут в течение всего лета. Барнаульцам советуют обращаться в управляющую компанию, если соответствующие работы не выполняются или выполняются некачественно.

Глава Барнаула Вячеслав Франк попросил жителей контролировать благоустройство дворов.