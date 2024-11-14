Горящий частный дом потушили в алтайском райцентре

Огонь тушили восемь человек личного состава и четыре автоцистерны

14 ноября 2024, 10:44, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

В райцентре Благовещенка Алтайского края 13 ноября потушили пожар в частном доме, сообщили в МЧС региона.

На месте работали восемь человек личного состава и четыре автоцистерны. Пройденная огнем площадь составила 70 "квадратов".

Наиболее вероятная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. О пострадавших не уточняется.

Всего за 13 ноября в крае ликвидировано 18 возгораний, восемь из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили восемь пожаров.