Горящий частный дом тушили 30 пожарных в Барнауле

Пострадавших нет

25 января 2025, 22:30, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле потушили горящий частный дом на улице Горской, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.

Пройденная огнем площадь составила около 50 "квадратов".

"В ходе тушения бойцы МЧС России эвакуировали два газовых баллона, предотвратив еще более масштабное развитие пожара", – подчеркнули в МЧС.

В тушении участвовали 30 человек личного состава и 7 пожарных автоцистерн. Пострадавших нет. Причину случившегося уточняют.

25 января в Барнауле также случился крупный пожар на улице Никитина в здании, где располагалось турагентство и гостевой дом.