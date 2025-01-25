Горящий частный дом тушили 30 пожарных в Барнауле
Пострадавших нет
25 января 2025, 22:30, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле потушили горящий частный дом на улице Горской, сообщили в телеграм-канале МЧС Алтайского края.
Пройденная огнем площадь составила около 50 "квадратов".
"В ходе тушения бойцы МЧС России эвакуировали два газовых баллона, предотвратив еще более масштабное развитие пожара", – подчеркнули в МЧС.
В тушении участвовали 30 человек личного состава и 7 пожарных автоцистерн. Пострадавших нет. Причину случившегося уточняют.
25 января в Барнауле также случился крупный пожар на улице Никитина в здании, где располагалось турагентство и гостевой дом.
23:36:02 25-01-2025
в такие морозы - и погорельцы(((