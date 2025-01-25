В пострадавшем от пожара здании на улице Никитина находились турагентство и гостевой дом
Возгорание локализовали
25 января 2025, 14:58, ИА Амител
Последствия пожара на Никитина, 99 / Фото очевидца amic.ru
В Барнауле днем 25 января произошел пожар на улице Никитина у пересечения с Красноармейским. Как сообщили amic.ru очевидцы, речь идет о здании № 99.
По данным "Яндекс Карт", по этому адресу располагается турагентство "АТур" и гостевой дом "Гатчина".
Судя по фото с места происшествия, у объекта со стороны дороги видна пострадавшая от огня крыша и крыльцо.
В МЧС Алтайского края ранее сообщили, что пламя локализовали на площади около 200 "квадратов". Пострадавших нет.
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