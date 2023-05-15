Горят три дома. В МЧС рассказали подробности пожара на улице Промышленной в Барнауле
С огнём борются больше 50 человек
15 мая 2023, 12:35, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на улице Промышленной горят три частных дома и надворные постройки, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Площадь возгорания составляет свыше 250 квадратных метров.
"В работе на месте происшествия задействованы более 50 человек личного состава, а также 10 пожарных автоцистерн. Пострадавших нет", – рассказали в ведомстве.
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