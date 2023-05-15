Горят три дома. В МЧС рассказали подробности пожара на улице Промышленной в Барнауле

С огнём борются больше 50 человек

15 мая 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на улице Промышленной горят три частных дома и надворные постройки, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Площадь возгорания составляет свыше 250 квадратных метров.