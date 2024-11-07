Госавтоинспекция рассказала о последствиях урагана в Барнауле
Среди горожан пострадавших нет
07 ноября 2024, 17:15, ИА Амител
Ураганный ветер наносит Барнаулу разрушения, однако пострадавших от ухудшения погоды нет. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
7 ноября из-за непогоды в городе случилось следующее:
- на улице 80-й Гвардейской дивизии, 64а, дерево упало на автомобиль и газовую трубу. На месте работает МЧС;
- на улице Советской Армии ветка дерева пробила лобовое стекло автомобиля;
- в микрорайоне Докучаево дерево упало на автомобиль;
- на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков сдуло светофор;
- на улице Балтийской ветром оторвало рекламный баннер, который скоро может улететь.
В связи с усилением ветра Госавтоинспекция Барнаула обращается к участникам дорожного движения:
"Уважаемые водители, просим вас быть крайне внимательными и острожными при управлении транспортными средствами. Следуйте неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также избегайте резких торможений и непредсказуемых маневров. Для предотвращения ситуаций, связанных с повреждением транспортных средств в условиях "непогоды", выбирайте безопасные места для парковки своих автомобилей".
Также правоохранители обращаются к пешеходам:
"Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при переходе проезжей части".
Участники дорожного движения, пострадавшие от последствий непогоды, могут обращаться за помощью по телефону 391-090 (дежурная часть Госавтоинспекции города Барнаула).
17:17:58 07-11-2024
С добрым утром, любимая!
17:51:34 07-11-2024
Все ломается что плохо Прибито. А мы что? У нас лапки. И мы вас предупредили.
17:57:19 07-11-2024
Нефиг бросать где попало в бурю.