Госавтоинспекция рассказала о последствиях урагана в Барнауле

Среди горожан пострадавших нет

07 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Последствия непогоды в Барнауле / Фото: "Барнаул №1"

Ураганный ветер наносит Барнаулу разрушения, однако пострадавших от ухудшения погоды нет. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

7 ноября из-за непогоды в городе случилось следующее:

на улице 80-й Гвардейской дивизии, 64а, дерево упало на автомобиль и газовую трубу. На месте работает МЧС;

на улице Советской Армии ветка дерева пробила лобовое стекло автомобиля;

в микрорайоне Докучаево дерево упало на автомобиль;

на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков сдуло светофор;

на улице Балтийской ветром оторвало рекламный баннер, который скоро может улететь.

В связи с усилением ветра Госавтоинспекция Барнаула обращается к участникам дорожного движения:

"Уважаемые водители, просим вас быть крайне внимательными и острожными при управлении транспортными средствами. Следуйте неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также избегайте резких торможений и непредсказуемых маневров. Для предотвращения ситуаций, связанных с повреждением транспортных средств в условиях "непогоды", выбирайте безопасные места для парковки своих автомобилей".

Также правоохранители обращаются к пешеходам:

"Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, о необходимости строгого соблюдения правил безопасности при переходе проезжей части".

Участники дорожного движения, пострадавшие от последствий непогоды, могут обращаться за помощью по телефону 391-090 (дежурная часть Госавтоинспекции города Барнаула).