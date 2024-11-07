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Госавтоинспекция рассказала о последствиях урагана в Барнауле

Среди горожан пострадавших нет

07 ноября 2024, 17:15, ИА Амител

Последствия непогоды в Барнауле / Фото: "Барнаул №1"
Последствия непогоды в Барнауле / Фото: "Барнаул №1"

Ураганный ветер наносит Барнаулу разрушения, однако пострадавших от ухудшения погоды нет. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

7 ноября из-за непогоды в городе случилось следующее:

  • на улице 80-й Гвардейской дивизии, 64а, дерево упало на автомобиль и газовую трубу. На месте работает МЧС;
  • на улице Советской Армии ветка дерева пробила лобовое стекло автомобиля;
  • в микрорайоне Докучаево дерево упало на автомобиль;
  • на пересечении улицы Власихинской и проспекта Энергетиков сдуло светофор;
  • на улице Балтийской ветром оторвало рекламный баннер, который скоро может улететь.

В связи с усилением ветра Госавтоинспекция Барнаула обращается к участникам дорожного движения:

"Уважаемые водители, просим вас быть крайне внимательными и острожными при управлении транспортными средствами. Следуйте неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, соблюдайте скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также избегайте резких торможений и непредсказуемых маневров. Для предотвращения ситуаций, связанных с повреждением транспортных средств в условиях "непогоды", выбирайте безопасные места для парковки своих автомобилей".

Также правоохранители обращаются к пешеходам:

"Уважаемые пешеходы, Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, о необходимости строгого соблюдения  правил безопасности при переходе проезжей части".

Участники дорожного движения, пострадавшие от последствий непогоды, могут обращаться за помощью по телефону 391-090 (дежурная часть Госавтоинспекции города Барнаула).

Погода

Комментарии 3

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Гость

17:17:58 07-11-2024

С добрым утром, любимая!

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Гость

17:51:34 07-11-2024

Все ломается что плохо Прибито. А мы что? У нас лапки. И мы вас предупредили.

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Гость

17:57:19 07-11-2024

Нефиг бросать где попало в бурю.

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