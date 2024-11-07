О последствиях непогоды в Алтайском крае рассказали в региональном МЧС

Порывистый ветер сносит деревья и нарушает подачу электроэнергии

07 ноября 2024, 15:40, ИА Амител

Автомобиль МЧС России / Фото: МЧС Алтайского края

Порывистый ветер, повреждения на электросетях и падение деревьев фиксируют в Алтайском крае, сообщает МЧС региона.

За время непогоды два дерева упало в Барнауле и одно – в Тальменке. Пострадавших от падения нет.

В Волчихинском районе из-за ветра возникли нарушения в электроснабжении. Локальные отключения электроэнергии происходят на линиях 0,4-6 кВ еще в восьми районах. Бригады электриков устраняют неполадки.

Максимальные порывы ветра (23 м/с) зафиксировали в Славгороде и Ребрихинском районе. Со скоростью 20 м/с ветер дует в северо-западных и центральных районах. На остальной территории края порывы достигают 18 м/с.

"Осадков нет", – указали в ведомстве.

Температура воздуха колеблется от -1 градуса по северо-западу до +3 градусов по востоку Алтайского края. Автодороги федерального и регионального значения открыты для всех видов транспорта.