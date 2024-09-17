Госдеп: США по-прежнему не готовы объявлять о разрешении на дальние удары по РФ
Вопрос должен был обсуждаться на встрече Байдена с британским премьером
17 сентября 2024, 09:00, ИА Амител
США не готовы объявить о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары дальнобойным оружием вглубь России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
"Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами [относительно того], как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики [использования ракет]", – заявил он.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил Запад разрешить удары вглубь РФ. Накануне Киев посетили представители Соединенных Штатов и Великобритании, которые после передали главам государств результаты обсуждений. Сам вопрос должен был рассматриваться на встрече президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, однако никаких заявлений после этого не последовало.
10:00:00 17-09-2024
Усатый давно сказал, что разрешили уже. Чего он начал то?
10:17:47 17-09-2024
Ага
10:41:42 17-09-2024
дальнобойные ракеты могут готовить и наводить только западные военные! хохлы такими навыками не обладают... а значит это прямое нападение НАТО...!
11:47:16 17-09-2024
и не объявят... ссыкотно. никому не нужна ядерная война. пустое все это, разгон паники для дураков
11:57:05 17-09-2024
Чё ты!? Чё ты!? Чё ты на!? А!? Чё ты!? В натуре!?....
Вся суть ситуации...