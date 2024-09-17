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Госдеп: США по-прежнему не готовы объявлять о разрешении на дальние удары по РФ

Вопрос должен был обсуждаться на встрече Байдена с британским премьером

17 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com
Американский флаг / Фото: unsplash.com

США не готовы объявить о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары дальнобойным оружием вглубь России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами [относительно того], как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики [использования ракет]", – заявил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил Запад разрешить удары вглубь РФ. Накануне Киев посетили представители Соединенных Штатов и Великобритании, которые после передали главам государств результаты обсуждений. Сам вопрос должен был рассматриваться на встрече президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, однако никаких заявлений после этого не последовало.

СВО США Политика

Комментарии 5

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Гость

10:00:00 17-09-2024

Усатый давно сказал, что разрешили уже. Чего он начал то?

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Гость

10:17:47 17-09-2024

Ага

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Гость

10:41:42 17-09-2024

дальнобойные ракеты могут готовить и наводить только западные военные! хохлы такими навыками не обладают... а значит это прямое нападение НАТО...!

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Гость

11:47:16 17-09-2024

и не объявят... ссыкотно. никому не нужна ядерная война. пустое все это, разгон паники для дураков

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Гость

11:57:05 17-09-2024

Чё ты!? Чё ты!? Чё ты на!? А!? Чё ты!? В натуре!?....
Вся суть ситуации...

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