Госдеп: США по-прежнему не готовы объявлять о разрешении на дальние удары по РФ

Вопрос должен был обсуждаться на встрече Байдена с британским премьером

17 сентября 2024, 09:00, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

США не готовы объявить о снятии ограничений для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары дальнобойным оружием вглубь России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

"Мы продолжаем взаимодействовать с нашими украинскими партнерами [относительно того], как лучше всего поддержать их, <...> о том, как мы можем предоставить им средства и разведывательную поддержку наилучшим образом. Но у меня нет никаких заявлений по поводу политики [использования ракет]", – заявил он.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский неоднократно просил Запад разрешить удары вглубь РФ. Накануне Киев посетили представители Соединенных Штатов и Великобритании, которые после передали главам государств результаты обсуждений. Сам вопрос должен был рассматриваться на встрече президента США Джо Байдена и британского премьера Кира Стармера, однако никаких заявлений после этого не последовало.