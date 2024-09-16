Песков: Путин предельно аккуратен в вопросе "куда может прилететь" западным странам

На Западе продолжаются дискуссии о снятии запрета на использование Украиной оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России

16 сентября 2024, 15:00, ИА Амител

Дмитрий Песков / Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин с аккуратностью относится к предложениям нанести превентивный ядерный удар по странам НАТО, сообщает РИА Новости. Об этом он рассказал во фрагменте интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Зарубин предложил Пескову на официальном уровне обсудить, "куда может прилететь" западным странам, готовящимся к нанесению ракетных ударов по территории России. Представитель Кремля ответил, что таких рассуждений и так уже хватает, включая и предложения нанести превентивный ядерный удар.

"У нас хватает специалистов и экспертов, которые рассуждают очень активно на эту тему. Я думаю, что пока этого достаточно. Президент всегда предельно аккуратен с этим", – подчеркнул Песков.

Он также отметил, что у России достаточно возможностей – и военных, и экономических – для того чтобы достигнуть всех целей специальной военной операции.

Напомним, ранее Путин заявил, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а свое прямое участие в конфликте на Украине. В ответ, по словам президента, Россия будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз.

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