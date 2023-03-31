Госдеп США после ареста журналиста призвал американцев немедленно покинуть Россию

Госсекретарь Блинкен отметил, что ведомство находится в контакте с представителями WSJ

31 марта 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне ареста журналиста издания Wall Street Journal Эвана Гершковича призвал остающихся в России американцев немедленно покинуть страну. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, наивысшим приоритетом госдепартамента остаётся безопасность граждан Соединённых Штатов за рубежом.

"Мы повторяем наши решительные предупреждения об опасности, которая грозит гражданам США на территории РФ. Американские граждане, проживающие в РФ или путешествующие в Россию, должны покинуть страну немедленно, как то предписывают рекомендации по поездкам", – заявил Блинкен.

Госсекретарь отметил, что ведомство находится в контакте с представителями WSJ. Он отметил, что каждый раз, когда американский гражданин оказывается задержан за границей, ведомство немедленно запрашивает консульский доступ и стремится оказать всю необходимую поддержку.

Напомним, что о задержании Гершковича стало известно 30 марта. Как заявляли в ФСБ, американец действовал по заданию Соединённых Штатов и собирал сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) России, которые составляют государственную тайну. Возбуждено уголовное дело.

WSJ выпускала заявление, в котором выражала "глубокую обеспокоенность" за безопасность Гершковича.