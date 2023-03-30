Песков: американского журналиста в Екатеринбурге поймали на шпионаже с поличным

По информации ФСБ, он собирал данные о работе одного из предприятий ВПК России

30 марта 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корреспондента издания The Wall Street Journal задержали с поличным за шпионаж. Так он прокомментировал ситуацию с Эваном Гершковичем в Екатеринбурге.

"Насколько нам известно, его взяли с поличным", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что о задержании Гершковича стало известно 30 марта. Как заявляли в ФСБ, американец действовал по заданию Соединённых Штатов и собирал сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) России, которые составляют государственную тайну. Возбуждено уголовное дело.

WSJ выпускала заявление, в котором выражала "глубокую обеспокоенность" за безопасность Гершковича.