Песков: американского журналиста в Екатеринбурге поймали на шпионаже с поличным
По информации ФСБ, он собирал данные о работе одного из предприятий ВПК России
30 марта 2023, 17:50, ИА Амител
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что корреспондента издания The Wall Street Journal задержали с поличным за шпионаж. Так он прокомментировал ситуацию с Эваном Гершковичем в Екатеринбурге.
"Насколько нам известно, его взяли с поличным", – цитирует его ТАСС.
Напомним, что о задержании Гершковича стало известно 30 марта. Как заявляли в ФСБ, американец действовал по заданию Соединённых Штатов и собирал сведения о работе одного из предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) России, которые составляют государственную тайну. Возбуждено уголовное дело.
WSJ выпускала заявление, в котором выражала "глубокую обеспокоенность" за безопасность Гершковича.
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