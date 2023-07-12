Госдеп: Украину пока не возьмут в НАТО
При Джо Байдене этого не случится, заявил Мэттью Миллер
12 июля 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости.
По его словам, было бы неправильно принимать Украину в альянс, пока на ее территории идет СВО. Также он подчеркнул, что президент Байден "ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве".
На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.
12:32:20 12-07-2023
А почему?Вы же обещали...Непонятно что тянут.А при Эммануэле Макроне это может случиться?
17:48:39 12-07-2023
Значит пока США не готово вступить в открытую войну с Россией. Значит, пока наращивает военную мощь для этого. А сейчас руками Украины воюет с Россией.