Госдеп: Украину пока не возьмут в НАТО

При Джо Байдене этого не случится, заявил Мэттью Миллер

12 июля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украину сейчас не возьмут в НАТО, чтобы не втягивать США в конфликт с Россией, заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

По его словам, было бы неправильно принимать Украину в альянс, пока на ее территории идет СВО. Также он подчеркнул, что президент Байден "ясно дал понять, что этого не произойдет при его руководстве".

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.