Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
Президент Турции считает что проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет
08 июля 2023, 13:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
"Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО", - сказал турецкий лидер после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле.
Также отметил, что "наше искреннее желание – чтобы обе стороны вернулись к миру". По мнению Эрдогана, проигравших при таком сценарии не будет.
Ранее в Госдуме рассказали, что произойдет со странами НАТО при появлении их войск на Украине.
13:02:46 08-07-2023
он чего покурил ?
13:03:55 08-07-2023
Опа, и нашим и вашим
14:33:18 08-07-2023
А Вам и остается только следить, и своих сдавать.
14:53:07 08-07-2023
Эрдоган наверное съел что-то, или обкурился вместе с зелей
16:16:09 08-07-2023
На Кавказе это притча
14:50:25 09-07-2023
Эрдоган знает - если Россия разгромит армию НАТО - Турция заберет себе румынию и болгарию, введет солдат в чехию и откусит юг франции
18:26:10 09-07-2023
Пишут, что знаменитый государственный деятель России в 19 веке граф Николай Павлович Игнатьев, будучи послом в Турции имел разговор с турецким послом в России.Турок:" Вы знаете, в России все=таки очень много дураков!" Игнатьев ответил очень четко:"Знаю.А знаете ли Вы, что у нас каждого дурака зовут турком!" Но что-то Эрдоган слишком распоясался.Сплошные по сути насмешки над Россией: добро на вступление Швеции в НАТО, то же самое касается Украины, вернул "азовцев" Киеву, поставлял беспилотники Украине, сейчас собирается завод на Украине строить по производству БПЛА,а мы строим по сути бесплатно атомную электростанцию, провели за свой счет "Турецкий поток", возможное строительство газового хаба в Турции.А она о нас ноги вытирает.