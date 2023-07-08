Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО

Президент Турции считает что проигравших от достижения мира между сторонами конфликта не будет

08 июля 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Украина заслуживает членства в НАТО, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

"Без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО", - сказал турецкий лидер после переговоров с Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Также отметил, что "наше искреннее желание – чтобы обе стороны вернулись к миру". По мнению Эрдогана, проигравших при таком сценарии не будет.

Ранее в Госдуме рассказали, что произойдет со странами НАТО при появлении их войск на Украине.