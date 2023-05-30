В США заявили о сокрушительном ударе Путина по доллару

Поспособствовал этому в том числе и Китай

30 мая 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Владимир Путин и Китай нанесли разрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС, заявил американский журналист Клейтон Моррис.

По его словам, из-за этого всё больше стран отходят от американской валюты для проведения транзакций – например, Лаос, Пакистан, Бразилия и Аргентина.

Более того, проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар "менее привлекательным" в качестве международной валюты. А Вашингтон по-прежнему занимает деньги у Китая и тратит их на военно-промышленный комплекс, что только усугубляет ситуацию с госдолгом.

"Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", – цитирует его РИА Новости.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчёты в национальных валютах.