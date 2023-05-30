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В США заявили о сокрушительном ударе Путина по доллару

Поспособствовал этому в том числе и Китай

30 мая 2023, 12:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Владимир Путин и Китай нанесли разрушительный удар по доллару, работая над его заменой внутри БРИКС, заявил американский журналист Клейтон Моррис.

По его словам, из-за этого всё больше стран отходят от американской валюты для проведения транзакций – например, Лаос, Пакистан, Бразилия и Аргентина.

Более того, проблема США с госдолгом и торговый дефицит сделали доллар "менее привлекательным" в качестве международной валюты. А Вашингтон по-прежнему занимает деньги у Китая и тратит их на военно-промышленный комплекс, что только усугубляет ситуацию с госдолгом.

"Блестящая схема отмывания денег под названием национальный бюджет обороны США", – цитирует его РИА Новости.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчёты в национальных валютах.

Комментарии 10

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Гость

12:35:54 30-05-2023

американский журналист Клейтон Моррис --- может его наши купили

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Гость

13:29:08 30-05-2023

заявил американский журналист ---- а менеджеры по чистоте помещений что говорят?)

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Горожанин

13:31:35 30-05-2023

Уже 30 лет обещает рубль доллару крах. И? Где доллар, и где рубль. Что-то инвесторы не выстраиваются в очередь вкладываться в рублёвое пространство. А США имеют большой госдолг потому, что все с радостью им денежку то дают в долг.

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Гость

13:41:34 30-05-2023

Удар по доллару??? Смешно! Это удар доллара по рублю! Опустили его ниже плинтуса. Но так кому-то выгодно.

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Гость

14:14:51 30-05-2023

А США имеют большой госдолг потому, что денежку рисуют, а не зарабатывают. А сейчас они увидели, что это может быть не вечно

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Гость

14:16:36 30-05-2023

В России такая маленькая США была, МММ называлась, им тоже все с радостью денежку в долг давали. Потом они долг всем простили

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Сергей Владимирович

14:47:40 30-05-2023

Обычная пирамида , вроде МММ. Только в масштабах всего мира. Ну напечатали бумажки ( доллары) и что! Многие им пока верят, но это обычная пирамида не вечна. Обычно любая пирамида заканчивается дефолтом. Потому и многие стали отказываться и это нормально.

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Гость

14:54:34 30-05-2023

Что, пора доллары скидывать?

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Гость

21:19:27 30-05-2023

Разговоров до хрена а дела не хрена. Больше похоже на понт чем на дело. Проблем ни каких . Собрались все и решили ввести переводную единицу для для расчетов в национальных валютах по образцу переводного рубля в СЭВ. Но умышленно тормозят и не хотят.Доллар ближе.

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Мечтать не вредно

03:06:29 31-05-2023

Сначала экономику поднимите до уровня Америки,чтоб Рубль стоил 80 рублей,а не доллар,ну как могут бедные неразвитые страны кому то навредить,просто цирк какой то.

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