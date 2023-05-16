Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что денонсация Договора будет сигналом Западу

16 мая 2023, 17:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Как сообщает ТАСС, председатель Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что само соглашение уже давно существует только на бумаге.

"Россия приостановила своё участие в ДОВСЕ ещё в 2007 году из-за лицемерной позиции блока НАТО, страны которого так и не ратифицировали адаптированный вариант Договора", – напомнил он.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что денонсация Договора будет сигналом Западу. Депутат отметил, что ситуация показывает недоговороспособность США и НАТО. Кроме того, он напомнил, что инфраструктура Североатлантического альянса уже фактически вплотную находится у российских границ.