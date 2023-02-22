Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия в ДСНВ

После обеда документ должен рассмотреть Совет Федерации

22 февраля 2023, 16:45, ИА Амител

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Госдума единогласно приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает РИА Новости.

В документе указано, что закон вступает в силу в день официального опубликования. Решение о возобновлении участия России в договоре будет принимать президент. После обеда документ должен рассмотреть Совет Федерации. Как пояснил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, приостанавливаются все информационные обмены, все элементы договора, касающиеся верификации.

Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию объявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Что это означает и к чему это может привести, – в материале amic.ru.