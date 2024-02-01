Госдума готовит обращение к Конгрессу США в связи с терактом с Ил-76
Депутаты хотят призвать Конгресс США осудить теракт Киева, отказаться от его поддержки, а также содействовать привлечению к ответственности его исполнителей
01 февраля 2024, 16:53, ИА Амител
Комитет Госдумы по международным делам внес на рассмотрение палаты проект постановления об обращении парламента к Конгрессу США в связи с крушением самолета Ил-76, который сбили Вооруженные силы Украины. Документ разместили в думской электронной базе, пишет ТАСС.
Согласно документу, депутаты Госдумы обратятся к американским конгрессменам в связи с подтвержденными данными о совершении Украиной теракта, в результате которого 24 января был сбит самолет с украинскими пленными.
"Поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства", – отмечается в документе.
Депутаты хотят призвать Конгресс США осудить теракт Киева, отказаться от его поддержки, а также содействовать привлечению к ответственности его исполнителей. Атака на самолет, согласно тексту документа, была "преднамеренным и осознанным убийством", поскольку согласован был как обмен, так и маршрут доставки пленных.
Судно рухнуло в Белгородской области 24 января. По данным Минобороны, его сбил зенитный комплекс ВСУ из Харьковской области. На борту было 65 украинских военнопленных для обмена, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.
16:56:53 01-02-2024
Интересный вариант. Скорее всего конгрессмены поржут. Но могут и использовать против Байдена
19:02:17 01-02-2024
И ещё, уточнить, операцию с конгрессом согласовывали?
21:41:20 01-02-2024
Какого хрена им писать сармат им своим ходом!
06:45:18 02-02-2024
Информировать можно без согласования