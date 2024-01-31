Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76

Путин добавил, что желающих из международных организаций нет

31 января 2024, 21:57, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76. Как сообщает РИА Новости, об этом на встрече с доверенными лицами заявил кандидат в президенты, действующий лидер Владимир Путин.

"Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование", – сказал глава государства.Путин добавил, что желающих из международных организаций нет. Он подчеркнул, что Москва просит прислать международных экспертов и провести анализ, а также оценить имеющиеся доказательства того, что Ил-76 сбили системой Patriot.