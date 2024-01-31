Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76
Путин добавил, что желающих из международных организаций нет
31 января 2024, 21:57, ИА Амител
Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76. Как сообщает РИА Новости, об этом на встрече с доверенными лицами заявил кандидат в президенты, действующий лидер Владимир Путин.
"Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование", – сказал глава государства.Путин добавил, что желающих из международных организаций нет. Он подчеркнул, что Москва просит прислать международных экспертов и провести анализ, а также оценить имеющиеся доказательства того, что Ил-76 сбили системой Patriot.
22:35:57 31-01-2024
А почему Россия не настаивает на международном расследовании крушения самолёта Пригожина?
07:02:19 01-02-2024
Внимательный из Б (22:35:57 31-01-2024) А почему Россия не настаивает на международном расследовании... Ну или просто летел-летел и перестал. А тут нацисты, НАТОвским оружием. Да и прошла неделя всего
11:47:39 01-02-2024
Внимательный из Б (22:35:57 31-01-2024) А почему Россия не настаивает на международном расследовании... Такие нервные потрясения не прощаются.У нас и за меньшее гниют в турме.
11:39:52 01-02-2024
Если ничего другого не можем,то можно и настаивать
21:10:17 01-02-2024
Они что потеряли реальность?????????Какое на хрен международное расследование если они все это организуют против нас нагло преступно нарушая любые не только нормы международного права но и элементарные правила общения между людьми гуманизма. Хватит перед ними раболепствовать пора не только защищаться но и нападать. Нечего вою зависимость от этих подонков маскировать под верность каким то надуманным их нормам и правилам. Мочить их везде и во всем как они нас.