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Путин: Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76

Путин добавил, что желающих из международных организаций нет

31 января 2024, 21:57, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: unsplash.com
Владимир Путин / Фото: unsplash.com

Россия настаивает на международном расследовании крушения Ил-76. Как сообщает РИА Новости, об этом на встрече с доверенными лицами заявил кандидат в президенты, действующий лидер Владимир Путин.

"Украинские власти обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование", – сказал глава государства.Путин добавил, что желающих из международных организаций нет. Он подчеркнул, что Москва просит прислать международных экспертов и провести анализ, а также оценить имеющиеся доказательства того, что Ил-76 сбили системой Patriot.

Происшествия крушение самолета

Комментарии 5

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Внимательный из Б

22:35:57 31-01-2024

А почему Россия не настаивает на международном расследовании крушения самолёта Пригожина?

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Гость

07:02:19 01-02-2024

Внимательный из Б (22:35:57 31-01-2024) А почему Россия не настаивает на международном расследовании... Ну или просто летел-летел и перестал. А тут нацисты, НАТОвским оружием. Да и прошла неделя всего

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Гость

11:47:39 01-02-2024

Внимательный из Б (22:35:57 31-01-2024) А почему Россия не настаивает на международном расследовании... Такие нервные потрясения не прощаются.У нас и за меньшее гниют в турме.

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Гость

11:39:52 01-02-2024

Если ничего другого не можем,то можно и настаивать

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Гость

21:10:17 01-02-2024

Они что потеряли реальность?????????Какое на хрен международное расследование если они все это организуют против нас нагло преступно нарушая любые не только нормы международного права но и элементарные правила общения между людьми гуманизма. Хватит перед ними раболепствовать пора не только защищаться но и нападать. Нечего вою зависимость от этих подонков маскировать под верность каким то надуманным их нормам и правилам. Мочить их везде и во всем как они нас.

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