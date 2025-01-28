В России планируют изменить срок призыва на военную службу

Документ предлагает призывать в армию в течение года, если решение не было исполнено

28 января 2025, 10:46, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума до начала весеннего призыва может начать обсуждение законопроекта о призыве на срочную службу в течение года после принятия решения о призыве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Ранее кабмин РФ поддержал с учетом замечаний разработанный Картаполовым законопроект. Документ предлагает дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". Он предполагает, что решение о призыве, которое не исполнили в период призыва, может быть исполнено в последующие периоды "в течение одного года со дня принятия указанного решения". Кроме того, законопроект вводит возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Картаполов отметил, что эта норма позволит человеку, которого призвали, но по каким-то причинам не отправили в армию, дать такую возможность в течение года.

"Мы все делаем для людей, чтобы люди получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно. Армия всегда их ждет", – подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что сама инициатива вызвана заботой властей о призывниках и повышением боеспособности Вооруженных сил РФ.