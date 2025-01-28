В России планируют изменить срок призыва на военную службу
Документ предлагает призывать в армию в течение года, если решение не было исполнено
28 января 2025, 10:46, ИА Амител
Госдума до начала весеннего призыва может начать обсуждение законопроекта о призыве на срочную службу в течение года после принятия решения о призыве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее кабмин РФ поддержал с учетом замечаний разработанный Картаполовым законопроект. Документ предлагает дополнить закон "О воинской обязанности и военной службе". Он предполагает, что решение о призыве, которое не исполнили в период призыва, может быть исполнено в последующие периоды "в течение одного года со дня принятия указанного решения". Кроме того, законопроект вводит возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.
Картаполов отметил, что эта норма позволит человеку, которого призвали, но по каким-то причинам не отправили в армию, дать такую возможность в течение года.
"Мы все делаем для людей, чтобы люди получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно. Армия всегда их ждет", – подчеркнул депутат.
Парламентарий добавил, что сама инициатива вызвана заботой властей о призывниках и повышением боеспособности Вооруженных сил РФ.
10:55:47 28-01-2025
"Дать такую возможность" ))))))
12:09:03 28-01-2025
Судя по всему они людей за идиотов держат.
12:24:15 28-01-2025
Гость (12:09:03 28-01-2025) Судя по всему они людей за идиотов держат.... Государство, это насилие малочисленного правящего класса.
12:59:19 28-01-2025
Армия всегда их ждет --- в сегодняшней ситуации это не удачная цитата
14:33:08 28-01-2025
Гость (12:59:19 28-01-2025) Армия всегда их ждет --- в сегодняшней ситуации это не удачн... Я бы даже сказал - Не удачная шутка...! :-)
14:03:25 28-01-2025
Не все люди хотят служить в армии. Не все могут. Даже есть те, кто хочет и может, но передумали, так как насмотрелись.
14:32:17 28-01-2025
Мы все делаем для людей, чтобы люди получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно.
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Проходной двор!
Когда захотел пришёл!?
Когда захотел ушёл!?
Я уже даже молчу про то что тихий час в армии как в д.саду... и полы моют технички с гражданки!...
Вы чё вообще из армии делаете!!?!
15:01:13 28-01-2025
Что за идиоты... Осенний призыв длится с октября до конца декабря. Весенний с апреля до середины июля. Вот теперь вопрос. Гипотетического призывника не успели забрать в сроки. Решили его забрать через пару месяцев. И куда эти клоуны его денут? Призывники уже 2 месяца в учебке плац полируют, его к ним привезут? Или будут создавать учебки для для тех, кто "не вовремя"?