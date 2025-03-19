Госдума одобрила обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов
Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые
19 марта 2025, 13:31, ИА Амител
Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, согласно которому все звонки на экранах мобильных телефонов должны быть промаркированы. Об этом сообщает ТАСС.
В частности, юридические лица должны будут бесплатно информировать абонента о себе перед звонком. Компании должны предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. При этом человек сможет отказаться от них и пожаловаться оператору, который будет обязан рассмотреть обращение и принять меры.
Также операторы должны будут бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке, отображая соответствующую информацию на его устройстве. Абонент же сможет обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров.
13:39:48 19-03-2025
Может все таки отменить выдачу кредитов без личного присутствия? А то чего только уже не навыдумывали, а тольку мало
20:35:19 19-03-2025
Как это с кнопочными будет работать, мне интересно? Есть такой функционал?