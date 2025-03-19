Госдума одобрила обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов

Компании должны будут предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые

19 марта 2025, 13:31, ИА Амител

Мобильный телефон / Фото: unsplash.com / Priscilla Du Preez

Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, согласно которому все звонки на экранах мобильных телефонов должны быть промаркированы. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, юридические лица должны будут бесплатно информировать абонента о себе перед звонком. Компании должны предоставить оператору связи полные и достоверные сведения о звонках, включая массовые. При этом человек сможет отказаться от них и пожаловаться оператору, который будет обязан рассмотреть обращение и принять меры.

Также операторы должны будут бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке, отображая соответствующую информацию на его устройстве. Абонент же сможет обратиться к оператору с просьбой заблокировать все входящие вызовы с зарубежных номеров.