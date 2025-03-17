В Барнауле девушка, недолго думая, скинула мошеннику 12 тысяч рублей на одежду парню

После этого она поняла, что ее обманули

17 марта 2025, 15:30, ИА Амител

Девушка грустная / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 20-летнюю жительницу Барнаула, написав ей в социальной сети, сообщает региональное МВД.

"Незнакомец заявил, что пишет по просьбе ее любимого молодого человека. Якобы тому нужно перевести денежные средства для приобретения специальной формы для работы", – рассказали в ведомстве.

Девушка перевела 12 тысяч рублей на указанный номер карты. После этого она поняла, что ее обманули.

Ранее известные жители Алтайского края рассказали, как сталкивались с телефонными мошенниками.