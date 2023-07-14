Госдума одобрила повышение предельного возраста пребывания в запасе

Документ был одобрен во втором чтении

14 июля 2023, 19:59, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который повышает на 5 лет предельный возраст пребывания в запасе ряда категорий граждан, которые обладают воинскими зданиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предполагает установить новый предельный возраст пребывания в запасе солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. В первом разряде он повысится с 35 до 40 лет, для второго разряда - с 45 до 50 лет, для третьего - с 50 до 55 лет.

Кроме того, законопроект предлагает повысить предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Для старших офицеров до 65 лет, для младших офицеров - до 60 лет, для имеющих иные звания - до 55 лет.

Еще одно нововведение - установление случаев приостановки пребывания в резерве. Это будет происходить на период службы при мобилизации, заключения контракта по восстановлению мира за пределами России и в случае добровольного участия в боях.