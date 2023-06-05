Россиян предложили ставить на воинский учёт без явки в военкомат: как это возможно?
В проекте постановления Минобороны предлагается изменить положения о постановке и снятия с воинского учёта для граждан, подлежащих призыву, в целом
05 июня 2023, 14:00, Анастасия Бичакова
Минобороны предложило ставить и снимать россиян с воинского учёта без их явки в военкомат.
Как это будет работать в случае принятия инициативы – в материале amic.ru.
Как военнообязанных будут ставить на воинский учёт без явки в военкомат?
На основе "сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", сказано в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.
Таким образом, ведомство предлагает ставить и снимать подлежащих призыву граждан на воинский учёт без их явки в военкомат.
Будут ли военнообязанных уведомлять о постановке на воинский учёт?
Да. Если проект постановления будет принят, то подлежащим призыву гражданам в случае их постановки или снятия с воинского учёта будут присылать уведомления в личный кабинет на "Госуслугах".
Ранее в РФ приняли закон, по которому призывникам будут рассылать электронные повестки наряду с бумажными.
Кому-то всё-таки придётся являться в военкомат в случае принятия постановления?
Да. Даже в случае принятия постановления явка в военкомат останется обязательной для медицинского освидетельствования и обследования, проведения профессионального психологического отбора и внесения изменений в документы персонального воинского учёта.
Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что в России создадут единый реестр военнообязанных. Зачем он нужен и как будет работать, можно прочитать в материале amic.ru.
14:45:59 05-06-2023
И боевые выплаты делать?
07:51:11 06-06-2023
Гость (14:45:59 05-06-2023) И боевые выплаты делать?... Без явки на фронт?