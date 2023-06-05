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Россиян предложили ставить на воинский учёт без явки в военкомат: как это возможно?

В проекте постановления Минобороны предлагается изменить положения о постановке и снятия с воинского учёта для граждан, подлежащих призыву, в целом

05 июня 2023, 14:00, Анастасия Бичакова

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Минобороны предложило ставить и снимать россиян с воинского учёта без их явки в военкомат.

Как это будет работать в случае принятия инициативы – в материале amic.ru.

1

Как военнообязанных будут ставить на воинский учёт без явки в военкомат?

На основе "сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, иных государственных информационных системах и информационных ресурсах", сказано в проекте постановления правительства, разработанном Минобороны.

Таким образом, ведомство предлагает ставить и снимать подлежащих призыву граждан на воинский учёт без их явки в военкомат.

2

Будут ли военнообязанных уведомлять о постановке на воинский учёт?

Да. Если проект постановления будет принят, то подлежащим призыву гражданам в случае их постановки или снятия с воинского учёта будут присылать уведомления в личный кабинет на "Госуслугах".

Ранее в РФ приняли закон, по которому призывникам будут рассылать электронные повестки наряду с бумажными.

3

Кому-то всё-таки придётся являться в военкомат в случае принятия постановления?

Да. Даже в случае принятия постановления явка в военкомат останется обязательной для медицинского освидетельствования и обследования, проведения профессионального психологического отбора и внесения изменений в документы персонального воинского учёта.

Напомним, в апреле 2023 года стало известно, что в России создадут единый реестр военнообязанных. Зачем он нужен и как будет работать, можно прочитать в материале amic.ru.

Армия

Комментарии 2

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Гость

14:45:59 05-06-2023

И боевые выплаты делать?

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Гость

07:51:11 06-06-2023

Гость (14:45:59 05-06-2023) И боевые выплаты делать?... Без явки на фронт?

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