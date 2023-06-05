Да. Если проект постановления будет принят, то подлежащим призыву гражданам в случае их постановки или снятия с воинского учёта будут присылать уведомления в личный кабинет на "Госуслугах".

Ранее в РФ приняли закон, по которому призывникам будут рассылать электронные повестки наряду с бумажными.