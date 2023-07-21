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Госдума освободила от НДС туроператоров в сфере внутреннего туризма

В конце июня президент России Владимир Путин отмечал, что закон необходимо принять до конца весенней сессии парламента

21 июля 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госдума приняла закон, который освобождает туроператоров от налога на добавленную стоимость при продаже путевок по России. Об этом сообщает ТАСС.

27 июня правительство внесло в Госдуму законопроект об освобождении от НДС туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма с 1 января 2023 года по 30 июня 2027 года. Согласно документу, туроператоры получали право использовать освобождение от НДС при продаже продуктов в сфере внутреннего или въездного туризма по всем путевкам, которые были проданы с начала этого года. 

В конце июня президент России Владимир Путин отмечал, что закон об освобождении туроператоров от НДС необходимо принять до конца весенней сессии парламента. Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, это позволит поддержать отрасль, а также привлечь больше туристов к внутреннему отдыху. 

Поправку инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры думских фракций.

Туризм Госдума

Комментарии 1

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Гость

00:53:48 23-07-2023

Дурь . Цены на услуги подымут еще больше.

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