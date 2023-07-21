НОВОСТИТуризм

Высокие цены отпугивают от Алтая туристов из Центральной России

Спрос на отдых в Горном Алтае падает среди гостей из европейской части нашей страны

21 июля 2023, 06:19, ИА Амител

Из-за высоких цен туристы из европейской части России стали реже отдыхать на Алтае. Об этом радиостанции Business FM Барнаул рассказал директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов. По словам эксперта, сейчас отдохнуть на Алтае москвичу обойдется примерно в ту же сумму, что и отправиться на Мальдивы. В итоге, согласно исследованиям московских операторов, спрос на Алтай снизился на 14 % из европейской части страны.

Почему Мальдивы сравнялись по цене с Алтаем?

Прежде всего, на это повлияла нестабильная ситуация в стране и в мире, а также рост цен, в том числе и на авиаперевозки, говорит Смирнов.

"Возьмем стоимость 10-дневного тура в 80 тысяч рублей на человека и прибавим стоимость билетов 40 тысяч, то на семью из двух человек цена поездки на Алтай приблизится к 250-300 тысячам. Из Москвы за эти деньги можно даже на Мальдивы улететь. А потому этот фактор основополагающий. Он снижает интерес к Алтаю", – указывает эксперт.

А иностранным туристам Алтай интересен?

Среди иностранных туристов, по мнению Александра Смирнова, также наблюдается значительное падение спроса.

"Это, прежде всего, связано с внешнеполитической ситуацией и с закрытием прямых перелетов в Россию. В целом же попасть иностранцам в Россию можно, и те, кто стремится отдохнуть именно здесь, делают это без проблем", – добавляет эксперт.

Почему отдых в Горном Алтае дорогой?

Как отмечает Александр Смирнов, чек на местный отдых растет с каждым годом в среднем на 10-15%. Это связано как с инфляцией, так и с ростом стоимости отдельных услуг, например, транспорта.

"Алтай – это, наверное, самый дорогой регион для туристов уже много лет подряд. Это связано, прежде всего, со спросом: Алтай остается в тройке лидеров наряду с Байкалом и Камчаткой. А когда спрос высокий, то и цены начинают расти, порой необоснованно. А еще играет роль низкая сезонность", – говорит эксперт.

Но коррекция все-таки происходит, и дальнейшее падение спроса, по мнению директора турфирмы "Плот", провоцирует выравнивание цен с другими туристическими регионами России.

А сибиряки приезжают на Алтай?

По заверению эксперта, снижения спроса на отдых на Алтае среди наших соседей не наблюдается. Жители Новосибирска, Кемерова очень активно приезжают в наш регион.

Кстати, по словам Смирнова, мнение о том, что на Алтае сейчас все забронировано до сентября – миф. Большой процент бронирования в основном только на комфортабельных базах, а их пока дефицит. В связи с этим и создается иллюзия, что мест нет. Но даже сейчас, в июле, найти место для отдыха на Алтае не составит труда, обнадеживает эксперт.

Фото: unsplash.com

Россиянам предложили отдых на Алтае за 400 тысяч рублей

В некоторых случаях цены превышают полмиллиона
НОВОСТИТуризм

Туризм Республика Алтай

Комментарии 52

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Элен без ребят

07:03:22 21-07-2023

вот и пусть к ним никто не приезжает и они сами у себя отдыхают. застроили все натуральными сараями, природу изгадили, сервиса ноль, а цены просто космос. раньше любила Горный, а сейчас принципиально выбираю другие места.

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Гость

12:02:50 21-07-2023

Элен без ребят (07:03:22 21-07-2023) вот и пусть к ним никто не приезжает и они сами у себя отдых... туристы застроили? прям приезжают на 5 дней в отпуск и дом строят?

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Гость

12:09:51 21-07-2023

Гость (12:02:50 21-07-2023) туристы застроили? прям приезжают на 5 дней в отпуск и дом ... нет, алтайцы для туристов в погоне за прибылью.

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Гость

16:36:53 22-07-2023

Элен без ребят (07:03:22 21-07-2023) вот и пусть к ним никто не приезжает и они сами у себя отдых... Вот и нефиг ездить, а то поперли со всей России , и у эитх хозов баз крышу рвет, небудет вас нам дешевле отдыхать будет

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Гость

07:14:36 21-07-2023

Алтай в популярных направлениях переполнен, это не миф..... Говорю как человек, постоянно бывающий на Алтае... Бийск...

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Гость

07:22:07 21-07-2023

Езжайте в Крым, там нынче дешевле. Ценник в Горном из за вас взлетел. Мёдом вам там мазано?

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Гость

08:16:44 21-07-2023

Гость (07:22:07 21-07-2023) Езжайте в Крым, там нынче дешевле. Ценник в Горном из за вас... Ценник растет из-за жадности местных, а не туристов. Решение взвинтить цены не туристы принимают.

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Гость

08:37:13 21-07-2023

Гость (08:16:44 21-07-2023) Ценник растет из-за жадности местных, а не туристов. Решение... Ценник в России растет на все прежде всего из-за доиндустриальной экономики.

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Гость

07:36:12 21-07-2023

И заметьте что выберут Мальдивы)))

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Гость

08:32:04 21-07-2023

Оказывается есть ещё адекватные люди, вот это новость конечно, ни кто не ожидал

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Гость

08:38:26 21-07-2023

Не понимаю людей, которые едут в Горный "матрасничать". Ну нет там ни моря, ни пляжей, ни соответствующего сервиса. Доехать до первой попавшейся базы в предгорьях Г-Алтайска, или Чемала, пробухать неделю и заявить "Я в Горном все видел", это не стоит того. Настоящий Горный Алтай для горных походов, альпинизма, спортивного туризма. Только такими способами можно посетить и посмотреть самые интересные и значимые места Алтая.

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Гость

09:07:58 21-07-2023

Гость (08:38:26 21-07-2023) Не понимаю людей, которые едут в Горный "матрасничать". Ну н... Не палите тему, они и так уже вглубь добираться стали.

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Гость

09:08:50 21-07-2023

Гость (08:38:26 21-07-2023) Не понимаю людей, которые едут в Горный "матрасничать". Ну н... Согласна с вами. Когда мне говорят, что мы вот в горном отдыхали и я спрашиваю, а где? и Говорят, да на АЕ в кемпинге жили.. ну причем тут Горный? Ая-это просто озеро в предгорьях, что там такого есть, чего нет на озерах в обычных районах? Тьма народу, сервиса ноль(в кемпинге),ну комаров нет,это плюс. Остальное все сомнительно. Горный -это Акташ и дальше. Ну это мое мнение

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Гость

16:40:08 22-07-2023

Гость (09:08:50 21-07-2023) Согласна с вами. Когда мне говорят, что мы вот в горном отды... Согласен , но и поближе есть места например Чемал там тоже горы неплохие

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Мимопроходящий

09:45:13 21-07-2023

Гость (08:38:26 21-07-2023) Не понимаю людей, которые едут в Горный "матрасничать". Ну н... Дай я тебя пацалую!!!

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Константин

16:44:19 22-07-2023

Гость (08:38:26 21-07-2023) Не понимаю людей, которые едут в Горный "матрасничать". Ну н... Полностью согласен, горный не для лежания и бухания.Чтобы "увидеть" нужно трезвыми глазами смотреть и ножками ходить.

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гость

08:50:07 21-07-2023

Низкая сезонность это когда спрос равномерный в течении года, поэтому наоборот на рост цен влиять не может. Увеличение цен дает высокая сезонность.

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Гость

09:02:25 21-07-2023

Алтика в Горном. Стандартный номер. 2016 год - цена 2500 руб/сутки, 2023 год - 8000 руб/сутки. Мест нет до сентября. Хорошего отдыха

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Гость

10:15:36 21-07-2023

Гость (09:02:25 21-07-2023) Алтика в Горном. Стандартный номер. 2016 год - цена 2500 руб... Ну не два писят, а четыре писят, и не восемь, а восемь писят, но закономернось изложил верно. Причем номерной фонд остался прежним.

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Гость

11:58:03 21-07-2023

Гость (10:15:36 21-07-2023) Ну не два писят, а четыре писят, и не восемь, а восемь писят... 2016 год. Цена 2500 руб в сутки. Чеки есть. 4500 руб. это цена уже 2020 года. В этом году было 7500, но летом владельцам показалось маловато и подняли до 8000, но мест все равно нет. Безумные туристы все скупили. Это замечу за самый простой номер "стандарт", номера более высокого уровня язык не выговаривает, а ведь это отель не премиум, а обычный средний+

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Иван

10:20:25 21-07-2023

Гость (09:02:25 21-07-2023) Алтика в Горном. Стандартный номер. 2016 год - цена 2500 руб... и в сравнении СПб - только вернулись, Невский проспект, отель Кентрон, номер де люкс у которого Алтика отс...т и по дизайну и по сервису и по качеству, стоит сейчас 7200, мы в бронили заранее за 6800) или сейчас залез ради интереса посмотреть Хилтон Москоу Ленинградская 8000р номер)))

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Гость

07:23:10 22-07-2023

Иван (10:20:25 21-07-2023) и в сравнении СПб - только вернулись, Невский проспект, отел... Вот и дышите "свежим" и тяжёлым питерским воздухом на матрасе за 8000)))))

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Гость

11:01:50 22-07-2023

Гость (09:02:25 21-07-2023) Алтика в Горном. Стандартный номер. 2016 год - цена 2500 руб... Нам тоже отвечали, что мест нет, а приехали туда и устроились без каких либо проблем. Отсутствие мест - миф.

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Гость

15:22:49 22-07-2023

Гость (09:02:25 21-07-2023) Алтика в Горном. Стандартный номер. 2016 год - цена 2500 руб... Мы отдыхали на текущей неделе в бунгало на 4 чел -4400 в сутки. Рядом 2 душевых и 2 туалета на 7 домиков. Летняя кухня. Прямо на берегу Катуни. На базе бассейн. Есть номера за 8000 на этой же базе, но зачем этот раздутый комфорт если реально весь день ездишь?

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Гость

16:43:18 22-07-2023

Гость (09:02:25 21-07-2023) Алтика в Горном. Стандартный номер. 2016 год - цена 2500 руб... 8500 на алтике рядом есть орлиное гнездо 8.000 и по мне так лучше качество чем алтика

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Петро

09:10:39 21-07-2023

Да, реально ценник конский! Поэтому дешевле сьездить в комби тур (море+горы) на Кавказ!

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Мимопроходящий

09:43:43 21-07-2023

Вот и нечего матрасникам в ГА делать, пусть в Крым едут. ГА должен быть для активного отдыха.

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Гость

10:16:52 21-07-2023

Мимопроходящий (09:43:43 21-07-2023) Вот и нечего матрасникам в ГА делать, пусть в Крым едут. ГА ... Ну не тебе советы людям давать. Их деньги - их решение. А то, что местные от жадности скоро лопнут, это тоже факт.

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Гость

09:48:41 21-07-2023

Ох, москвичам в Горный дорого, я никак не могу до Питера доехать -цены от нас до Питера не ниже. чем на Мальдивы, так, что реально не палите места в Горном, где еще можно отдохнуть и полюбоваться красотой гор!!!!

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Гость

09:55:45 21-07-2023

Гость (09:48:41 21-07-2023) Ох, москвичам в Горный дорого, я никак не могу до Питера дое... Да ну ? Глянул до Питера билет на ближайшие дни стоит 17 т.р. Рейс Москва-Мале Аэрофлот - 133 т.р. Одинаковые же цены, правда ? Если врешь, то хотя бы ври подготовленно.

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Гость

10:26:39 21-07-2023

Гость (09:55:45 21-07-2023) Да ну ? Глянул до Питера билет на ближайшие дни стоит 17 т.р... Всего 133 тысячи))) вообще бесплатно

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Дмитрий

09:49:53 21-07-2023

Бедные москвичи...дорого отдыхать в горном.

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Гость

10:20:03 21-07-2023

Дмитрий (09:49:53 21-07-2023) Бедные москвичи...дорого отдыхать в горном.... Москвичи не бедные. Если ты, Митя, не понимаешь смысла тобою прочитанного, то это только твоя беда. В сабже речь о том, что для москвича сейчас стоимость отдыха в Горном равна стоимости отдыха на Мальдивах. Поэтому они выбирают Мальдивы, и всё меньше выбирают Горный. А происходит это из-за, цитирую: "... необоснованного роста цен на услуги...". Теперь тебе понятен смысл?

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Дмитрий

10:09:00 21-07-2023

Имхо, отдых на Алтае только дикарями в палатке. Платить такие деньги за проживание- верх безумства.

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Елена

12:06:55 21-07-2023

Алтай - это для влюбленных в бродяжничество с рюкзаком за плечами, с ночёвками в палатках и вечерами у костра. А тех, кто едет в Горный, чтобы поселиться в дорогом отеле и сидеть там неделю - не понимаю!

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Гость

13:18:30 21-07-2023

Гость (12:09:51 21-07-2023) нет, алтайцы для туристов в погоне за прибылью.... Не Алтайцы строят , а Москвичи. Здесь кругом , что не возьми хозяин из Москвы.

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Гость

14:04:42 21-07-2023

Гость (13:18:30 21-07-2023) Не Алтайцы строят , а Москвичи. Здесь кругом , что не возьми... Москвичи строят 5* отели типа Манжерка или Резорта, их считанные единицы.

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Настя

14:40:52 21-07-2023

Цены до такой степени взвинтили, что многие жители Алтайского края, живущие рядом и никогда в Горном не бывавшие, теперь даже мечтать о поездке туда не могут!

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Гость

15:26:50 21-07-2023

Настя (14:40:52 21-07-2023) Цены до такой степени взвинтили, что многие жители Алтайског... там куча домиков и номеров от 1500т, от 2000, ну что вы прям в 5 звезд хотите все ехать?! это может москвичи рассматривают варианты только от 10-15 тыс и выше, наши спокойно отдыхают на простых базах, ценник от 1500!

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Татьяна

16:36:31 21-07-2023

А ничего, что из Сибири никуда не улететь и не унзать. Цены космос. А европейская часть не так двно в Турцию на выходные летала

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Гость

17:04:06 21-07-2023

Татьяна (16:36:31 21-07-2023) А ничего, что из Сибири никуда не улететь и не унзать. Цены... Это да, из Барнаула вообще рейсов международных не осталось. Все для удобства народа, все тащитесь через Новосиб, нет слов цензурных....

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Гость

15:53:47 22-07-2023

Гость (17:04:06 21-07-2023) Это да, из Барнаула вообще рейсов международных не осталось.... Зато терминал новый все открыть хотят С учетом 5-6 ежедневных рейсов:))

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Александр

20:43:06 21-07-2023

Все познаётся в сравнении.

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Александр

22:55:35 21-07-2023

Жадность наших отельеров зашкаливает! Цены на маломальски приемлимые гостишки зашкаливают! Плотность застройки уже напоминает густо населённые районы Индии. Ещё год-два и эта жемчужина превратится в очередной говнокурорт!

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Игорь

08:24:24 22-07-2023

Да хватает там москвичей, сколько ездил, всегда большая часть туристов из Москвы попадалась

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Надежда

09:48:34 22-07-2023

Вчера съездили с семьёй в горный жили в акташе, ценник на все конский, делать нечего от слова совсем, с детьми, а тем кто не бухает сутками, так вообще грусть. Все позастроено, народу везде тучи. Живём в Барнауле, больше не поедем.

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Гость

13:26:01 22-07-2023

Надежда (09:48:34 22-07-2023) Вчера съездили с семьёй в горный жили в акташе, ценник на вс... Это ты вчера до Акташа съездила и вернулась?

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Иван

15:47:34 22-07-2023

Гость (07:23:10 22-07-2023) Вот и дышите "свежим" и тяжёлым питерским воздухом на матрас... так мы в СПб ездили не за воздух платить) а посмотреть самый красивый город в России)

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Й

00:15:38 23-07-2023

Ну и слава богу

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Ольга

07:51:40 23-07-2023

Цены большие в Горном Алтае потому, что из забирают не "жадные местные"', а хозяева гостиниц и кемпингов - москвичи и представители Европейской части росси, которые скупили все земли на Алтае.

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Гость

12:07:40 24-07-2023

Ольга (07:51:40 23-07-2023) Цены большие в Горном Алтае потому, что из забирают не "жадн... ну скупите вы. кто вам не дает?

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Гость

11:51:15 24-07-2023

Отдыхаем всегда на Чемале в палатках, берем походную баню ставим ее на берегу, продукты тоже везем с собой, дешево и красиво, забираемся туда где совсем нет людей. И еще после нас нет мусора, всегда оставляем чистую поляну.

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