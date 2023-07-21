Высокие цены отпугивают от Алтая туристов из Центральной России

Спрос на отдых в Горном Алтае падает среди гостей из европейской части нашей страны

21 июля 2023, 06:19, ИА Амител

Из-за высоких цен туристы из европейской части России стали реже отдыхать на Алтае. Об этом радиостанции Business FM Барнаул рассказал директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов. По словам эксперта, сейчас отдохнуть на Алтае москвичу обойдется примерно в ту же сумму, что и отправиться на Мальдивы. В итоге, согласно исследованиям московских операторов, спрос на Алтай снизился на 14 % из европейской части страны.

Почему Мальдивы сравнялись по цене с Алтаем?

Прежде всего, на это повлияла нестабильная ситуация в стране и в мире, а также рост цен, в том числе и на авиаперевозки, говорит Смирнов.

"Возьмем стоимость 10-дневного тура в 80 тысяч рублей на человека и прибавим стоимость билетов 40 тысяч, то на семью из двух человек цена поездки на Алтай приблизится к 250-300 тысячам. Из Москвы за эти деньги можно даже на Мальдивы улететь. А потому этот фактор основополагающий. Он снижает интерес к Алтаю", – указывает эксперт.

А иностранным туристам Алтай интересен?

Среди иностранных туристов, по мнению Александра Смирнова, также наблюдается значительное падение спроса.

"Это, прежде всего, связано с внешнеполитической ситуацией и с закрытием прямых перелетов в Россию. В целом же попасть иностранцам в Россию можно, и те, кто стремится отдохнуть именно здесь, делают это без проблем", – добавляет эксперт.

Почему отдых в Горном Алтае дорогой?

Как отмечает Александр Смирнов, чек на местный отдых растет с каждым годом в среднем на 10-15%. Это связано как с инфляцией, так и с ростом стоимости отдельных услуг, например, транспорта.

"Алтай – это, наверное, самый дорогой регион для туристов уже много лет подряд. Это связано, прежде всего, со спросом: Алтай остается в тройке лидеров наряду с Байкалом и Камчаткой. А когда спрос высокий, то и цены начинают расти, порой необоснованно. А еще играет роль низкая сезонность", – говорит эксперт.

Но коррекция все-таки происходит, и дальнейшее падение спроса, по мнению директора турфирмы "Плот", провоцирует выравнивание цен с другими туристическими регионами России.

А сибиряки приезжают на Алтай?

По заверению эксперта, снижения спроса на отдых на Алтае среди наших соседей не наблюдается. Жители Новосибирска, Кемерова очень активно приезжают в наш регион.

Кстати, по словам Смирнова, мнение о том, что на Алтае сейчас все забронировано до сентября – миф. Большой процент бронирования в основном только на комфортабельных базах, а их пока дефицит. В связи с этим и создается иллюзия, что мест нет. Но даже сейчас, в июле, найти место для отдыха на Алтае не составит труда, обнадеживает эксперт.