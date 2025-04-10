Госдума отметила вклад алтайского депутата в развитие международного партнерства

Александра Терентьева удостоили почетной грамоты

10 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

Александр Терентьев и Вячеслав Володин / Фото: пресс-служба Госдумы

В среду, 9 апреля, депутат Государственной Думы и лидер алтайского отделения партии "Справедливая Россия – За правду" Александр Терентьев получил почетную грамоту Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Высокую награду вручили за вклад в развитие межпарламентского сотрудничества между государствами – участниками Организации Договора о коллективной безопасности. Церемонию награждения провел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Приятно получить столь высокую оценку своей работы. Рад трудиться на благо моей страны и развивать продуктивное международное партнерство", – отметил Александр Терентьев.

Коллеги из реготделения поздравили лидера с заслуженной наградой и пожелали дальнейших успехов, высоких результатов и новых достижений в законотворческой и общественной деятельности.

Напомним, в копилке Александра Терентьева десятки инициатив, разработанных совместно с однопартийцами. Среди них – законопроекты, направленные на социальную поддержку граждан.

Например, недавно социалисты предлагали предоставить субсидии на покупку лекарств тем, кто тратит на них более 10% от семейного дохода, а также отменить налоги для малоимущих и ввести повышенные ставки для сверхбогатых. Обсуждали и меру по списанию части ипотечного долга при рождении детей как способ поддержки молодых семей.

Кроме того, с 2010 года Александр Терентьев проводит конкурс на получение именной стипендии для школьников. Программа направлена на поддержку хорошистов и отличников из малообеспеченных семей Алтайского края.