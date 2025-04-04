Социалисты хотят давать субсидии на лекарства тем, кто тратит на них более 10% от дохода

Такой законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму

04 апреля 2025, 16:00, ИА Амител

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Руководитель партии "Справедливая Россия – За правду" и глава одноименной фракции в Госдуме Сергей Миронов выступил с законодательной инициативой, касающейся доступности лекарств для граждан России.

Согласно законопроекту, если траты на медикаменты составляют более 10% от общего дохода семьи, государство должно компенсировать это с помощью специальной субсидии. Такая мера, по мнению политика, поможет россиянам своевременно получать необходимое лечение.

Для граждан, живущих за чертой прожиточного минимума, инициатива предусматривает еще более лояльные условия: социалисты предлагают снизить максимально допустимую долю затрат на лекарства и применять так называемый "поправочный коэффициент" – чем ниже доходы, тем больше финансовой поддержки от государства.

Чтобы не нагружать бюджеты регионов, парламентарий предлагает финансировать субсидии исключительно за счет федерального бюджета. Он отметил, что в субъектах страны и без того остро ощущают нехватку средств.

Партийцы отмечают, что в России за чертой бедности находится свыше 12 млн человек. Многие семьи живут на зарплаты, которых хватает только на продукты и оплату коммунальных услуг. Это, как отмечает депутат Госдумы, лидер алтайского отделения партии Александр Терентьев, становится причиной отказа от лечения.

"Это одна из главных причин, почему люди пускают болезни на самотек, вместо того чтобы пить лекарства, цены на которые постоянно растут", – подчеркивает Александр Терентьев.

И добавляет, что говорить о полноценном лечении в таких условиях не приходится – у людей просто не остается денег на необходимые препараты. По его мнению, государство должно взять на себя часть этих расходов и обеспечить гражданам доступ к лечению, особенно при хронических и тяжелых заболеваниях.