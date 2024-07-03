Госдума поддержала распространение счетов эскроу на индивидуальное жилстроительство

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесло правительство

03 июля 2024, 20:58, ИА Амител

Поселок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, который распространяет механизм эскроу-счетов на сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента внесло правительство. В первом чтении его приняли в ноябре 2023 года.

"Благодаря законопроекту будет доступна система, при которой физическое лицо заключает договор с подрядчиком для строительства дома, а деньги передает не ему в руки, а на специальный счет в банке, где они хранятся до успешного закрытия всех обязательств по договору, не могут быть растрачены или похищены. Аналогичная система защиты прав дольщиков действует сейчас при строительстве многоквартирных домов", – пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он отметил, что этот законопроект предупреждает потребительский экстремизм в сфере ИЖС со стороны заказчиков. Документ предполагает, что если у физлица возникают претензии к качеству строительства, то должна быть проведена процедура технического осмотра дома. При этом ИЖС с использованием счетов эскроу будет касаться не только находящихся в собственности земельных участков, но и арендованных. С учетом поправок законопроект будет регулировать вопросы строительства домов на земельных участках, принадлежащих гражданам РФ на праве собственности, а также предоставленных им на праве аренды, безвозмездного пользования в целях приобретения права собственности на построенное там жилье.

Также Госдума разрешила использовать через механизм счетов эскроу средства маткапитала. Кроме того, поправки предполагают механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора счета эскроу.