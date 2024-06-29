В Госдуме предложили сократить срок аборта по желанию женщины до девяти недель

Сейчас прервать беременность по желанию можно в течение 12 недель

29 июня 2024, 17:15, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: unsplash.com

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву сократить срок аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель, сообщает ТАСС.

Также депутаты рекомендовали Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы не допустить их "самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций".

Аборт по желанию женщины в РФ разрешен до 12-й недели беременности. Однако есть исключения, при которых процедура допускается и на более поздних сроках.

В феврале Госдума в очередной раз отклонила законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках, сославшись на его противоречия с нормами обязательного медстрахования.

В декабре 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила полный запрет абортов в России. При этом страна постепенно движется к тому, что аборты будут проводить только по медицинским показаниям или в случае изнасилования, отмечала она.