В Госдуме предложили сократить срок аборта по желанию женщины до девяти недель
Сейчас прервать беременность по желанию можно в течение 12 недель
29 июня 2024, 17:15, ИА Амител
Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву сократить срок аборта по желанию женщины с 12 до 9 недель, сообщает ТАСС.
Также депутаты рекомендовали Росздравнадзору усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы не допустить их "самостоятельного использования вне специализированных медицинских организаций".
Аборт по желанию женщины в РФ разрешен до 12-й недели беременности. Однако есть исключения, при которых процедура допускается и на более поздних сроках.
В феврале Госдума в очередной раз отклонила законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках, сославшись на его противоречия с нормами обязательного медстрахования.
В декабре 2023 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко исключила полный запрет абортов в России. При этом страна постепенно движется к тому, что аборты будут проводить только по медицинским показаниям или в случае изнасилования, отмечала она.
22:19:18 29-06-2024
Да что же им неймётся в наши трусы лезть((((
23:12:29 29-06-2024
Запрещать легче, чем повышать благостояние народа.
10:48:17 30-06-2024
На дому будут делать, вызывать искусственные роды. Женщин погибнет много, прежде чем отменят дебильные ограничения. Тысячи детей найдут в мусорках. История ничему дураков не учит.
11:05:19 30-06-2024
Чтобы повысить рождаемость, запретить на законодательном уровне выхаживать нежизнеспособные плоды, с патологиями, несовместимыми с жизнью. Выхаживают и отдают родителям, матери тяжелого инвалида,которого тянет вся семья. Причем, надежды на полноценную жизнь никакой. Ресурсы семьи уходят на многолетнюю бессмысленную борьбу. Ни о каких других детях в этой семье речь уже не идет. Они за это время нарожали бы здоровых детей. Вы посмотрите , как увеличилось количество тяжелых инвалидов! Это же самое настоящее вредительство! Это и есть удар по здоровью нации. Это сделано намеренно для вымирания.