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Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по расширенному перечню нарушений

Спикер ГД подчеркнул, что вопрос контроля за миграцией – крайне важный

09 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений еще по 20 статьям КоАП, за которые будет предусматриваться выдворение мигрантов из России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями", – уточнил Володин.

В числе правонарушений:

  • неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;
  • представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета;
  • мелкое хулиганство;
  • пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций;
  • стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах;
  • распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности и др.

"По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью", – подчеркнул Володин.

Он указал, что вопрос контроля за миграцией – крайне важный. Более того, депутаты понимают его остроту, поэтому совершенствование миграционного законодательства имеет для Госдумы приоритетное значение.

"Предложения, способствующие решению проблем в этой сфере, будем рассматривать в кратчайшие сроки", – заверил спикер Госдумы.

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Госдума Законопроекты Мигранты

Комментарии 6

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Мусик

14:44:12 09-07-2024

"оперативное (без решения суда) выдворение" - пошел курить доки...

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Костя

14:44:39 09-07-2024

Вышли из под контроля... Справиться не могут...

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гость

14:59:43 09-07-2024

Очнулись, пока Бастрыкин не сказал, так и сиделиб поддерживали мигрантов

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Гость

15:20:54 09-07-2024

А что разве раньше за это не выдворяли.

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Гость

15:28:32 09-07-2024

Полумеры

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Гость

17:02:56 09-07-2024

Услышали Бастрыкина? Или не конца?

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