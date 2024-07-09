Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по расширенному перечню нарушений

Спикер ГД подчеркнул, что вопрос контроля за миграцией – крайне важный

09 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений еще по 20 статьям КоАП, за которые будет предусматриваться выдворение мигрантов из России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями", – уточнил Володин.

В числе правонарушений:

неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;

представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета;

мелкое хулиганство;

пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций;

стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах;

распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности и др.

"По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью", – подчеркнул Володин.

Он указал, что вопрос контроля за миграцией – крайне важный. Более того, депутаты понимают его остроту, поэтому совершенствование миграционного законодательства имеет для Госдумы приоритетное значение.