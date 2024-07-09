Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов по расширенному перечню нарушений
Спикер ГД подчеркнул, что вопрос контроля за миграцией – крайне важный
09 июля 2024, 14:40, ИА Амител
Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений еще по 20 статьям КоАП, за которые будет предусматриваться выдворение мигрантов из России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями", – уточнил Володин.
В числе правонарушений:
- неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, других силовых ведомств;
- представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета;
- мелкое хулиганство;
- пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций;
- стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах;
- распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм, или других материалов, призывающих к осуществлению экстремистской деятельности и др.
"По ряду статей должно быть обеспечено оперативное (без решения суда) выдворение лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью", – подчеркнул Володин.
Он указал, что вопрос контроля за миграцией – крайне важный. Более того, депутаты понимают его остроту, поэтому совершенствование миграционного законодательства имеет для Госдумы приоритетное значение.
"Предложения, способствующие решению проблем в этой сфере, будем рассматривать в кратчайшие сроки", – заверил спикер Госдумы.
14:44:12 09-07-2024
"оперативное (без решения суда) выдворение" - пошел курить доки...
14:44:39 09-07-2024
Вышли из под контроля... Справиться не могут...
14:59:43 09-07-2024
Очнулись, пока Бастрыкин не сказал, так и сиделиб поддерживали мигрантов
15:20:54 09-07-2024
А что разве раньше за это не выдворяли.
15:28:32 09-07-2024
Полумеры
17:02:56 09-07-2024
Услышали Бастрыкина? Или не конца?