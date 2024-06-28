Что глава Следкома Быстрыкин сказал о миграции и почему назвал Госдуму "Госдурой"?

Бастрыкин высказался о миграционной политике России и раскритиковал работу Госдумы

28 июня 2024, 13:55, ИА Амител

Выступление Бастрыкина на ПМЮФ / Фото: СУ СК РФ

Глава российского Следкома Александр Бастрыкин 27 июня выступил на Петербургском юридическом форуме, где раскритиковал миграционную политику России. В частности, он даже назвал Госдуму "Госдурой" из-за того, что нижняя палата парламента не совершенствует миграционное законодательство. Amic.ru рассказывает, о чем говорил Бастрыкин, и как на его заявления отреагировали депутаты.

Рост завоза и преступлений мигрантов

Бастрыкин в своем выступлении на сессии ПМЮФ "Правовые аспекты миграционной политики в современной России" рассказал, что только с января по апрель 2024 года в Москву приехало 1,2 млн мигрантов, в Московскую область – 880 тысяч, а в Санкт-Петербург – 860 тысяч.

В 2023 году число преступлений, совершенных иностранцами, составило 38 936. Произошло снижение на 3%, но данные нельзя назвать полными, так как они не учитывают преступления лиц, которые недавно получили гражданство РФ.

Вместе с тем число особо тяжких преступлений мигрантов выросло на 32%, против половой неприкосновенности и половой свободы личности – на 7,6%, в сфере незаконного оборота наркотиков – на 27,6%, а экстремистская деятельность – на 147%. Растет количество преступлений, связанных с неповиновением полицейским и нападением на граждан, которые выполняют гражданский долг.

В Москве за 2023 год мигранты совершили 7,9 тыс. правонарушений, в Московской области – 5,3 тыс., в Санкт-Петербурге – 2,2 тыс.

"Рост миграционных преступлений в Самаре, Челябинской области – они выходят в передовики по числу преступлений мигрантов, рост миграционных преступлений идет в Алтайском крае, ЯНАО, Тамбовской, Пензенской, Кемеровской, Курской областях, в Томской, Иркутской и так далее. Такова география преступлений", – сказал глава СКР.

Кроме того, Бастрыкин отметил, что Следком "отловил" более 30 тысяч мигрантов, которые не пожелали встать на воинский учет. Из них порядка 10 тысяч направили в зону СВО, где они копают окопы и создают укрепления. Глава СК подчеркнул, что мигранты пополняют ряды тыловых подразделений.

Сессия по миграции ПМЮФ / Фото: СУ СК РФ

"Угроза национальной безопасности"

Бастрыкин подчеркнул, что тезис о том, что мигранты нужны для строек, неверен. На стройках нужно около 400 тысяч работников. И только 13% мигрантов задействовано в этой сфере. В основном же они идут работать в такси, на "подвоз продуктов питания", на рынки, а также в сферу услуг. Например, сказал Бастрыкин, мигранты зазывают туристов прокатиться на теплоходах по Неве в Петербурге.

Бастрыкин подчеркнул, что в ситуации виноват бизнес, которому нужна дешевая рабочая сила. И предпринимателям стоит подумать не только о заработке денег, но и о государстве, потому что неконтролируемая миграция – это "угроза национальной безопасности", считает глава СК. Чтобы на работу вместо мигрантов шли русские, Бастрыкин предложил повысить зарплату до 120 тысяч рублей.

"Чего мы добиваемся? С какой целью мы завозим мигрантов в нашу страну. Это может быть экономическая политика, когда говорим, что не можем обойтись без мигрантов, это могут быть политические соображения. Но главное, говорить правду, что мы хотим получить в результате", – сказал Бастрыкин.

"Они сюда приезжают не работать, а получать блага"

По словам руководителя Следкома, в России нужно изменить миграционную политику, обосновать необходимость завоза мигрантов и в идеале сделать так, чтобы Россия существовала за счет внутренних ресурсов и внутренней миграции. Сами бизнесмены должны доказать, что мигранты являются незаменимыми, и в России таких специалистов нет, а также предприниматели сами должны их расселить и контролировать.

По мнению Бастрыкина, у мигрантов должен быть контракт на работы от полугода до года и не более того. И они не должны привозить "с собой ни детей, ни бабушек, ни дедушек". После окончания контракта мигранты должны уехать домой, считает он.

Сейчас же миграционный план связан с адаптацией мигрантов. И ни один пункт плана "не ставит задачей сокращение миграционного потока", сказал Бастрыкин.

"Мы толком не знаем, сколько иностранцев в России. Я читал, что 14,5 млн или 16,5 млн. Получается, каждый десятый – иностранец. Правительство должно понять, сколько нам надо иностранных работников. Они сюда приезжают не работать, а получать блага РФ – через вид на жительство, получение гражданства. Гражданство можно получить за три месяца, а наши русские соотечественники за пределами России годами не могут получить гражданство. В поликлиниках, в школах, в торговых центрах одни мигранты. Дети ведут себя агрессивно, мигранты создают "молельные дома", – сказал Бастрыкин.

Поддержал Бастрыкина и сенатор Андрей Клишас, который также выступал на сессии. Он отметил, что в России нет национальной политики, они приезжают со своей культурой и религией и не хотят адаптироваться.

Сессия ПМЮФ по миграции / Фото: СУ СК РФ

"Госдура" и споры с прокуратурой

По словам Бастрыкина, периодически у Следкома возникают споры с прокуратурой в отношении уголовных дел против мигрантов. Так, Следком возбуждает уголовное дело по преступлению, а прокуратура его отменяет. Тогда СК снова возбуждает уголовное дело, и ситуация несколько раз повторяется. По словам Бастрыкина, иногда приходится возбуждать дела до трех-четырех раз.

Но самым резонансным стало заявление Бастрыкина о работе Госдумы. Он задал вопрос депутату ГД Сардане Авксентьевой о том, собирается ли парламент принимать законы в сфере миграционного законодательства. В вопросе он назвал нижнюю палату парламента "Госдурой".

"Скажите, а что происходит в Госдуме? Там вообще как-то заинтересованы в решении этой проблемы путем принятия новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? Очень бы хотелось узнать, когда хорошие законы примет наша "Государственная дура", извините", – спросил Бастрыкин.

Глава Следкома добавил, что увидел словосочетание "Государственная дура" в комментариях на канале "Царьград", и обычные граждане спрашивали, когда парламент будет совершенствовать миграционное законодательство.

Сардана Авксентьева отметила, что этот вопрос интересует депутатов, и они "этим занимаются".

Сардана Авксентьева/ Фото: newpeople.ru

Как отреагировали депутаты на слова Бастрыкина?

На слова Бастрыкина о "Госдуре" негативно отреагировали сразу несколько депутатов. Председатель ГД Вячеслав Володин сказал: "Депутаты избраны гражданами Российской Федерации, он оскорбил народ".

Депутат Евгений Попов также раскритиковал Бастрыкина и назвал его слова позором. Он отметил, что миграция является "больной и чувствительной темой", и подчеркнул, что Дума и все органы власти ею озабочены. Так, подписан закон о репатриации русских и других коренных народов РФ, принят закон о внесудебной высылке мигрантов, нарушивших правила. И на столе еще десяток законопроектов по этой теме, сказал он.

"Вместо того чтобы хамить, хорошо бы Бастрыкину самому прийти на Охотный ряд и высказать свои предложения. Если нет такого желания, то парламент имеет власть вызвать его по закону, что, надеюсь, будет оперативно сделано", – написал Попов в своем телеграм-канале.

Первый зампред думского комитета по безопасности Михаил Старшинов сказал изданию "Подъем", что ему не понравилась фраза Бастрыкина.

"Мне это не понравилось. И, думаю, что миллионам избирателей это вряд ли понравится. Одно дело, когда это говорится в частной беседе, но когда это позволяют себе официальные лица в официальных комментариях – это другая история. Может, это сейчас тренд", – отметил он.

Однако были и депутаты, которые не обиделись на слова Бастрыкина, а, наоборот, его поддержали. Сардана Авксентьева, к которой обращался Бастрыкин, в своем телеграм-канале написала, что разделяет его недовольство "скоростью принятия решений в сфере миграции".

"Про Госдуру – так люди говорят, он просто процитировал. Поэтому у меня это, в отличие от коллег по парламенту, удивления не вызывает, чаще общайтесь с людьми и не такое услышите", – сказала Авксентьева.

Депутат Михаил Матвеев также в своем телеграм-канале написал, что обижаться на Бастрыкина не стоит, и назвал его выводы правильными.

"Не стоит обижаться на одного из немногих, если не единственного руководителя федерального органа, кто реально понимает огромную угрозу национальной безопасности, нависшую над страной из-за неконтролируемой миграции, и который реально много делает для борьбы с растущей этнической преступностью. Совсем неправильно, если из-за его оговорки поднимется крик, за которым многие предпочтут не расслышать те тревожные цифры, которые назвал глава Следкома России, и абсолютно правильные выводы. А их давно бы пора многим расслышать", – сказал Матвеев.

Он отметил, что большинство ужесточающих миграцию законопроектов откланяются, и это тенденция.

Вячеслав Володин / Фото: duma.gov.ru

Что в СК ответили на критику?

Официальный представитель СК Светлана Петренко написала в телеграм-канале Следкома, что Бастрыкин не хотел никого обидеть, и фраза была вырвана из контекста.

"Александр Иванович Бастрыкин ни в коем случае не хотел оскорблять народных избранников, а лишь стремился привлечь внимание Государственной Думы к необходимости законодательных изменений в сфере миграции. Для этого он процитировал один из многочисленных комментариев в соцсетях. Вместо того чтобы обратить внимание на проблему с миграцией, ее контроль, регулирование, необходимость изменения законодательства, обсуждается только одна фраза, и то вырванная из контекста", – сказала она.

Напомним, что резонансным стало и выступление на ПМЮФ зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Он рассказал о срочности мирных инициатив России по конфликту на Украине, о ценности международного права, похищении российских активов и несправедливости миропорядка, который устанавливают США.