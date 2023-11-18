Госдума повысила госпошлину до 6 тысяч рублей за выдачу загранпаспортов

Индексация также коснулась ряда документов для иностранцев

18 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: Коньков Сергей / ТАСС

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта на 20%, пишет ТАСС.

Тем самым с 1 июля 2024 года госпошлина за загранпаспорт с электронным носителем вырастет с 5 до 6 тысяч рублей. Также с 2,5 до 3 тысяч увеличится и размер пошлины за оформление "загранника" нового образца для россиян до 14 лет.

Кроме того, индексация коснулась пошлин на выдачу виз, разрешений на работу, вида на жительство и прочих документов для иностранцев.

Закон еще не вступил в силу. Его должен принять Совет Федерации и подписать президент.