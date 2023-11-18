Госдума повысила госпошлину до 6 тысяч рублей за выдачу загранпаспортов
Индексация также коснулась ряда документов для иностранцев
18 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: Коньков Сергей / ТАСС
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта на 20%, пишет ТАСС.
Тем самым с 1 июля 2024 года госпошлина за загранпаспорт с электронным носителем вырастет с 5 до 6 тысяч рублей. Также с 2,5 до 3 тысяч увеличится и размер пошлины за оформление "загранника" нового образца для россиян до 14 лет.
Кроме того, индексация коснулась пошлин на выдачу виз, разрешений на работу, вида на жительство и прочих документов для иностранцев.
Закон еще не вступил в силу. Его должен принять Совет Федерации и подписать президент.
15:26:26 18-11-2023
Да и ладно. все равно у большинства их нет и не будет никогда.
06:37:28 19-11-2023
Почти у 80% россиян этих бумажек нет и они их в руках не держали. Акция с паспортами, это как электро пастух для скота, чтобы остатки не разбегались, куда глаза глядят.
13:58:39 19-11-2023
Как образованный, самодостаточный человек - так у него есть загран. Как местные всепропальщики или с невысоким интеллектуальным уровнем, так нету. Тенденция, однако.
14:16:21 19-11-2023
Гость (13:58:39 19-11-2023) Как образованный, самодостаточный человек - так у него есть ... Я надеюсь, ты себя к образованным и самодостаточным не относишь?
14:30:21 19-11-2023
Гость (14:16:21 19-11-2023) Я надеюсь, ты себя к образованным и самодостаточным не относ... Ему с детства говорили, что он образованный и самодостаточный. Вот и прикипела маска.
14:54:39 19-11-2023
Гость (14:30:21 19-11-2023) Ему с детства говорили, что он образованный и самодостаточны... Вам это, видимо, никто и никогда не говорил =) вот и беситесь от злости.
15:10:05 19-11-2023
иГость (14:54:39 19-11-2023) Вам это, видимо, никто и никогда не говорил =) вот и беситес... Гость, раньше говорили у кого есть образование он интеллигент, но истинный интеллигент, никогда не выпячивал себя, своим загранпаспортом. Это делали: - в семье не без урода.
15:45:22 19-11-2023
Гость (15:10:05 19-11-2023) иГость, раньше говорили у кого есть образование он интеллиге... Вы первые комменты почитайте: вот где люди «ничего» не выпячивают) мол да и насрать на этот загран, все равно мол 80% этим даже не заморачивались. Так это однозначно воспринимается как и с книгами - да у нас 80% книжки эти и в руки не брали. А еще в рестораны не ходили, личный автомобиль не покупали, высшее образование не получали… Можно же всю жизнь прожить собирая подножный корм, и смотря первую кнопку ТВ. Живут же так, а зачем искать чего то больше?
18:34:05 19-11-2023
Гость (15:45:22 19-11-2023) Вы первые комменты почитайте: вот где люди «ничего» не выпяч... зачем искать чего то большего? Так вот Думцы решили, чтобы не искали большего - надо урезать пайку, чтобы хватало только на естественные надобности, а на многчисленных кнопках сплошная цифровая эконмика в цифрах взятых с потолка, коров в стране по рогам можно посчитать, а полки с молоком ломятся, и так в любой отрасли.
18:10:23 19-11-2023
Гость (14:54:39 19-11-2023) Вам это, видимо, никто и никогда не говорил =) вот и беситес... Вообще не бешусь. А злиться или беситься на интернетовских бойцов, так это вообще такое себе удовольствие. Ранее, тут одно чудо горбы всем ломало, но в травмпунктах с такими травмами роста пострадавших не было...