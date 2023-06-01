Как оформить загранпаспорт нового образца?
В загранпаспорт нового образца встроен чип с информацией о владельце, это облегчает прохождение границ
01 июня 2023, 14:59, Анастасия Бичакова
Фото: pixabay.com
На "Госуслугах" возобновили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта.
Как оформить биометрический загранпаспорт – рассказываем в нашем материале.
1
Заявление на загранпаспорт можно подать только онлайн?
Нет. Можно подать заявление не только онлайн, но и в подразделении МВД. Для этого нужно заранее записаться на приём в ведомство.
2
Какие документы нужны для оформления загранпаспорта?
Об этом можно прочитать по ссылке.
3
Где получить загранпаспорт нового образца?
Загранпаспорт нового образца (как, впрочем, и старого) можно заказать в отделении МВД. В частности, по месту:
- где у вас прописка. Паспорт нового образца оформляется в подразделении, которое обслуживает адрес постоянной регистрации;
- где вы живёте фактически или временно, но не имеете прописки. "Выбирайте этот вариант, если хотите получить паспорт в подразделении, которое ближе к работе, в другом городе или регионе", – пишут на "Госуслугах";
- Где вы временно зарегистрированы.
4
Сколько времени оформляется загранпаспорт?
- По месту прописки – один месяц;
- по месту, где вы живёте, но без прописки – один месяц при совпадении с регионом прописки; до трёх месяцев – в другом регионе;
- где вы временно зарегистрированы – тоже до трёх месяцев.
5
Какую госпошлину нужно заплатить при оформлении загранпаспорта?
Госпошлина за паспорт нового образца составляет 5 тыс. рублей для взрослого и 2,5 тыс. рублей – для ребёнка до 14 лет.
Старого образца – 2 тыс. рублей для взрослого и 1 тыс. рублей – для ребёнка до 14 лет.
08:16:22 02-06-2023
НИкак))) На госуслугах пишут, что выдача паспортов нового образца приостановлена))).