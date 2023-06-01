Госпошлина за паспорт нового образца составляет 5 тыс. рублей для взрослого и 2,5 тыс. рублей – для ребёнка до 14 лет.

Старого образца – 2 тыс. рублей для взрослого и 1 тыс. рублей – для ребёнка до 14 лет.