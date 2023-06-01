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Как оформить загранпаспорт нового образца?

В загранпаспорт нового образца встроен чип с информацией о владельце, это облегчает прохождение границ

01 июня 2023, 14:59, Анастасия Бичакова

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На "Госуслугах" возобновили приём заявлений на 10-летние загранпаспорта.

Как оформить биометрический загранпаспорт – рассказываем в нашем материале.

1

Заявление на загранпаспорт можно подать только онлайн?

Нет. Можно подать заявление не только онлайн, но и в подразделении МВД. Для этого нужно заранее записаться на приём в ведомство.
2

Какие документы нужны для оформления загранпаспорта?

Об этом можно прочитать по ссылке.

3

Где получить загранпаспорт нового образца?

Загранпаспорт нового образца (как, впрочем, и старого) можно заказать в отделении МВД. В частности, по месту:

  • где у вас прописка. Паспорт нового образца оформляется в подразделении, которое обслуживает адрес постоянной регистрации;
  • где вы живёте фактически или временно, но не имеете прописки. "Выбирайте этот вариант, если хотите получить паспорт в подразделении, которое ближе к работе, в другом городе или регионе", – пишут на "Госуслугах";
  • Где вы временно зарегистрированы.
4

Сколько времени оформляется загранпаспорт?

  • По месту прописки – один месяц;
  • по месту, где вы живёте, но без прописки – один месяц при совпадении с регионом прописки; до трёх месяцев – в другом регионе;
  • где вы временно зарегистрированы – тоже до трёх месяцев.
5

Какую госпошлину нужно заплатить при оформлении загранпаспорта?

Госпошлина за паспорт нового образца составляет 5 тыс. рублей для взрослого и 2,5 тыс. рублей – для ребёнка до 14 лет.

Старого образца – 2 тыс. рублей для взрослого и 1 тыс. рублей – для ребёнка до 14 лет.

Фото: pixabay.com

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НОВОСТИОбщество
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Комментарии 1

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Гость

08:16:22 02-06-2023

НИкак))) На госуслугах пишут, что выдача паспортов нового образца приостановлена))).

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