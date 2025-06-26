Госдума приняла поправки в закон о госуслугах, внесенные алтайскими депутатами
Они позволят повысить доходную базу регионов и обеспечить прозрачность платежей
26 июня 2025, 13:45, ИА Амител
25 июня Госдума в первом чтении единогласно приняла изменения в закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Совместно с депутатами Алтайского краевого Заксобрания их внесла на рассмотрение сенатор РФ Наталья Кувшинова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Как отметила парламентарий, законопроект подготовили по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко и управления по обеспечению деятельности мировых судей. Такие меры были связаны с необходимостью доработки действующего законодательства.
Сенатор РФ уточнила, что одобренные поправки направлены на улучшение учета доходов региональных бюджетов и повышение их доходной базы, в том числе работу с недоимками и обеспечение прозрачности платежей.
Кроме того Кувшинова сообщила, что к первому чтению в нижней палате парламента уже подготовили законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Нововведения также направлены на совершенствование учета доходов региональных бюджетов.
"Эта инициатива внесена мною совместно с АКЗС для устранения существующей проблемы правоприменения. Она важна и для граждан. Реализация инициативы обеспечит более четкое формирование электронных данных в системе государственных платежей для своевременной оплаты и позволит избежать санкций за неуплату. Ранее наш законопроект получил положительный отзыв Правительства РФ", - заключила парламентарий.
14:02:42 26-06-2025
Всё
Прощай бедная жизнь ???
14:55:04 26-06-2025
Ну вот, а мы раньше смеялись, человек отсидел в Госдуме срок и ни одной инициативы. Оказывается, может, да ещё как! Завязать потуже удавку населению для пополнения бюджета.
14:59:55 26-06-2025
Гость (14:55:04 26-06-2025) Ну вот, а мы раньше смеялись, человек отсидел в Госдуме сро... Их в госдуру не для инициатив выдергивают, а чтоб голосовали "правильно".