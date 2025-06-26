Госдума приняла поправки в закон о госуслугах, внесенные алтайскими депутатами

Они позволят повысить доходную базу регионов и обеспечить прозрачность платежей

26 июня 2025, 13:45, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

25 июня Госдума в первом чтении единогласно приняла изменения в закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Совместно с депутатами Алтайского краевого Заксобрания их внесла на рассмотрение сенатор РФ Наталья Кувшинова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Как отметила парламентарий, законопроект подготовили по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко и управления по обеспечению деятельности мировых судей. Такие меры были связаны с необходимостью доработки действующего законодательства.

Сенатор РФ уточнила, что одобренные поправки направлены на улучшение учета доходов региональных бюджетов и повышение их доходной базы, в том числе работу с недоимками и обеспечение прозрачности платежей.

Кроме того Кувшинова сообщила, что к первому чтению в нижней палате парламента уже подготовили законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Нововведения также направлены на совершенствование учета доходов региональных бюджетов.