Госдума приняла проект бюджета на 2024-2026 годы во втором чтении

За проголосовали 328 депутатов, а против — 78. Воздержался только один

15 ноября 2023, 21:50, ИА Амител

Фото: http://duma.gov.ru/

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Как сообщает РИА Новости, за проголосовали 328 депутатов, а против – 78. Воздержался только один.

Третье чтение проекта состоится уже через два дня – 17 ноября. Первое чтение состоялось 26 октября.

Напомним, что доходная часть федерального бюджета, согласно проекту, должна составить в 2024 году 35,065 трлн руб., в 2025-м – 33,552 трлн руб., в 2026-м – 34,051 трлн руб. Расходная в 2024 году ожидается на уровне 36,66 трлн руб., в 2025-м – 34,382 трлн, в 2026-м – 35,587 трлн.

Ранее стало известно, что оклады военных и силовиков все же будут проиндексированы в 2024 году. Такие поправки внесены в проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.