Когда и на сколько в России увеличат оклады военных в 2024 году?
В Госдуме объяснили, почему для них сохранят индексацию, в отличие от других госслужащих
14 ноября 2023, 18:01, ИА Амител
Фото: amic.ru
Оклады военных и силовиков все же будут проиндексированы в 2024 году. Такие поправки внесены в проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, пишет РБК. Изначально планировалось, что индексация окладов судей, госслужащих, полицейских и военных будет временно приостановлена в 2024 году. Но ко второму чтению военнослужащих исключили из этого списка.
О том, кому именно и на сколько проиндексируют довольствие в 2024 году, – в материале amic.ru.
1
Это уже точно, что военнослужащим и силовикам проиндексируют оклады в 2024 году?
Официально нет. Завтра, 15 ноября, документ рассмотрят во втором чтении. Потом будет и третье. Но судя по тому, что поправки уже внесены, сомнений в решении сохранить индексацию окладов военных и силовиков немного.
2
На сколько будут увеличены оклады военных и силовиков?
Неизвестно. Решение, на сколько проиндексировать оклады военных и силовиков, ежегодно принимает правительство. Пока информации о том, на сколько вырастут довольствия в 2024 году, нет.
В октябре 2023 года оклады военнослужащих увеличили на 10,5% – рекордный показатель за последние несколько лет.
3
Когда именно проведут индексацию?
Это тоже точно неизвестно. Но традиционно оклады военных и силовиков индексируют 1 октября. Скорее всего, так будет и в 2024 году.
4
Кому именно повысят оклады в 2024 году?
Индексацию довольствия сохранят для:
- военнослужащих;
- сотрудников органов внутренних дел;
- сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы;
- сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов.
5
Почему военным сохранят индексацию, в отличие от остальных госслужащих?
Депутаты таким образом выражают отношение общества к бойцам, которые сегодня рискуют жизнью на передовой. Так решение внести поправку для военных и силовиков объяснил думец Даниил Бессарабов.
"Это отношение общества к нашим бойцам, которые сегодня, находясь на передовой и рискуя жизнью и здоровьем, защищают Родину и наши права. А также к правоохранителям, самоотверженно выполняющим задачи по обеспечению порядка. Мы должны создавать для них и их семей достойные условия работы. Это, простыми словами, уважение общества к защитникам Родины", – заявил депутат.
Напомним, изначально предполагалось, что в 2024 году не будет индексации окладов для судей, госслужащих, военных и полиции. Как следует из актуального текста законопроекта, без индексации останутся лишь судьи и госслужащие.
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