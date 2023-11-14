В Госдуме объяснили, почему для них сохранят индексацию, в отличие от других госслужащих

14 ноября 2023, 18:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Оклады военных и силовиков все же будут проиндексированы в 2024 году. Такие поправки внесены в проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, пишет РБК. Изначально планировалось, что индексация окладов судей, госслужащих, полицейских и военных будет временно приостановлена в 2024 году. Но ко второму чтению военнослужащих исключили из этого списка.

О том, кому именно и на сколько проиндексируют довольствие в 2024 году, – в материале amic.ru.

1 Это уже точно, что военнослужащим и силовикам проиндексируют оклады в 2024 году? Официально нет. Завтра, 15 ноября, документ рассмотрят во втором чтении. Потом будет и третье. Но судя по тому, что поправки уже внесены, сомнений в решении сохранить индексацию окладов военных и силовиков немного.

2 На сколько будут увеличены оклады военных и силовиков? Неизвестно. Решение, на сколько проиндексировать оклады военных и силовиков, ежегодно принимает правительство. Пока информации о том, на сколько вырастут довольствия в 2024 году, нет. В октябре 2023 года оклады военнослужащих увеличили на 10,5% – рекордный показатель за последние несколько лет.

3 Когда именно проведут индексацию? Это тоже точно неизвестно. Но традиционно оклады военных и силовиков индексируют 1 октября. Скорее всего, так будет и в 2024 году.

4 Кому именно повысят оклады в 2024 году? Индексацию довольствия сохранят для: военнослужащих;

сотрудников органов внутренних дел;

сотрудников органов принудительного исполнения и органов уголовно-исполнительной системы;

сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов.